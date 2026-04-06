Con la segunda semana de abril en transcurso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio inicio a la cuenta regresiva para estudiantes que deban completar uno de los trámites más importantes. En medio de cambios en el sistema educativo, se confirmó el regreso de una modalidad que había quedado asociada a otros contextos, pero que ahora vuelve con nuevas condiciones. Aunque muchos creen que se trata de una medida general para todos los niveles, lo cierto es que hay un grupo específico que deberá prestar atención. La clave está en quiénes pueden acceder y qué requisitos deben cumplir para sumarse a esta alternativa educativa. Las clases virtuales vuelven a tomar protagonismo, pero esta vez no como una solución de emergencia, sino como parte de una estrategia ya prevista por las autoridades. Sin embargo, no todos podrán anotarse, y el proceso ya tiene fechas definidas. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la apertura de una nueva convocatoria para clases virtuales a través del programa Prepa en Línea-SEP, una modalidad gratuita de bachillerato en línea dirigida a quienes ya terminaron la secundaria. Este sistema no es nuevo, pero se mantiene vigente como una opción oficial dentro del modelo educativo. Está orientado a personas mexicanas, sin límite de edad, así como a extranjeros con estancia legal en México y CURP, que deseen continuar sus estudios desde cualquier lugar. El programa permite cursar el bachillerato en línea mediante una plataforma digital. Cabe destacar que no requiere asistencia presencial, lo que facilita el acceso a estudiantes que trabajan o no pueden acudir a una escuela tradicional. El plan de estudios está compuesto por 23 módulos, cada uno con una duración de cuatro semanas. En total, el trayecto puede completarse en aproximadamente 2 años y 6 meses, con entregas semanales y horarios flexibles. El registro para estas clases virtuales SEP se realiza del 23 de marzo al 8 de abril, correspondiente a la Generación 87 del programa. Los aspirantes deben completar el proceso en línea y cumplir con todos los requisitos solicitados. Para anotarse en Prepa en Línea-SEP, es necesario contar con: Además, se requiere acceso a una computadora con internet. El sistema debe ser compatible con Windows 10 o macOS Catalina en adelante, o dispositivos móviles actualizados, aunque algunas actividades exigen programas específicos. Una vez completado el registro, los aspirantes recibirán sus datos de acceso a la plataforma. Desde allí podrán comenzar con las actividades académicas en línea, siguiendo el calendario establecido por la SEP.