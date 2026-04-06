La confirmación ya circula entre familias y docentes, pero no todos conocen los detalles detrás del calendario. Desde el lunes 6 hasta el viernes 10 de abril, las aulas en México permanecerán vacías y el ritmo escolar se detendrá por completo en todos los niveles básicos. Sin embargo, hay un dato clave que explica por qué esta pausa se extiende más de lo habitual. El anuncio oficial sobre la suspensión de clases no solo impacta en la organización de los estudiantes, sino también en la dinámica laboral de miles de familias. Aunque muchos ya anticipaban un receso, la duración y las fechas específicas generan dudas sobre qué actividades escolares seguirán vigentes. Mientras tanto, autoridades educativas insisten en revisar el calendario completo, ya que este periodo no es el único en el que se verán interrupciones. Hay otras fechas marcadas que podrían modificar la rutina antes del cierre del ciclo lectivo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) establece en su calendario oficial que las escuelas continuarán cerradas del lunes 6 al viernes 10 de abril, como parte del periodo de vacaciones por Semana Santa. Esta medida alcanza a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo México. El receso escolar comenzó formalmente el lunes 30 de marzo y se extenderá durante dos semanas completas. Por este motivo, los alumnos no deberán regresar a clases hasta el lunes 13 de abril, lo que configura una pausa prolongada dentro del ciclo lectivo 2025-2026. Este periodo incluye días sin actividad académica previos, como el viernes 27 de marzo, cuando se realizó el Consejo Técnico Escolar (CTE). Estas jornadas, habituales el último viernes de cada mes, están destinadas a la planificación docente y no requieren la asistencia de los estudiantes. El calendario de la SEP no solo contempla las vacaciones de Semana Santa, sino también otros días sin clases que restan antes del receso de verano. Entre ellos, se destacan tanto feriados oficiales como nuevas sesiones del Consejo Técnico Escolar. Uno de los descansos más relevantes será el viernes 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajo, un feriado obligatorio en todo el país. A esto se suman las jornadas de Consejo Técnico Escolar (CTE) programadas para el 29 de mayo y el 26 de junio, en las que nuevamente se suspenderán las clases. Para tener claridad sobre el resto del ciclo escolar, es importante considerar: De esta manera, el calendario educativo mantiene varias pausas antes del cierre del ciclo, por lo que autoridades recomiendan a padres y alumnos mantenerse informados para evitar confusiones.