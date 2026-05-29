La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un nuevo revés para quienes buscaban frenar la reforma del Poder Judicial mediante la vía del amparo. El máximo tribunal determinó que este tipo de recursos no son procedentes cuando se trata de reformas constitucionales, por lo que revocó una sentencia previa que había concedido protección a los promoventes.

Con esta decisión, dejó sin efectos el juicio que cuestionaba los decretos relacionados con la elección de jueces y ministros, considerando que la Constitución Política y la Ley de Amparo establecen límites expresos para este tipo de impugnaciones.

El fallo vuelve a colocar en el centro del debate jurídico y político la discusión sobre hasta dónde pueden revisarse las reformas constitucionales y cuál es el alcance real del juicio de amparo en México.

Suprema Corte determina que el amparo no procede contra reformas constitucionales

El punto central de la resolución es que el amparo no puede utilizarse como herramienta para impugnar reformas constitucionales . De acuerdo con el criterio del tribunal, la legislación vigente establece causas claras de improcedencia en estos casos, lo que impide que el Poder Judicial revise este tipo de decisiones.

En este sentido, la Suprema Corte concluyó que la sentencia que había otorgado protección a los quejosos carecía de sustento jurídico, por lo que fue revocada. A partir de ello, el juicio fue sobreseído y se dio por concluido sin análisis de fondo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no es posible frenar reformas constitucionales mediante amparos, en un fallo clave sobre la reforma al Poder Judicial. Fuente: Shutterstock

Este criterio refuerza la interpretación de que las reformas constitucionales aprobadas por el poder legislativo no pueden ser suspendidas mediante amparos individuales o colectivos.

Argumentos de la Suprema Corte y antecedentes en decisiones similares

Los ministros señalaron que la improcedencia del caso se basa en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como en disposiciones constitucionales que limitan el control judicial sobre reformas de este tipo.

Además, el tribunal recordó que ya existen precedentes en los que se rechazaron intentos similares de impugnación, especialmente en materia electoral y de organización del Poder Judicial. Estos criterios fueron reafirmados en resoluciones anteriores donde también se sobreseyeron controversias constitucionales.

En la práctica, la Suprema Corte sostiene una línea jurisprudencial consistente: las reformas constitucionales no pueden ser revisadas mediante mecanismos de control como el amparo o las controversias constitucionales, salvo excepciones muy específicas.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un impacto directo en el proceso de implementación de la reforma judicial, ya que elimina uno de los principales frentes de litigio que buscaban detenerla.

Con este fallo, se consolida el marco legal que permite la elección de jueces, magistrados y ministros, reforzando la vigencia de los cambios constitucionales aprobados recientemente.