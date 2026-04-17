En el marco del 1er Simulacro Nacional 2026, autoridades de Protección Civil confirmaron lineamientos claros para la conducta dentro de las escuelas durante situaciones de emergencia, destacando que acciones como correr, gritar o empujar quedan estrictamente desaconsejadas por el riesgo que representan. La instrucción emitida por la la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México no implica una prohibición permanente en la vida escolar, sino que aplica específicamente durante simulacros y eventos reales de evacuación, donde el orden y la calma son fundamentales para proteger la integridad de estudiantes y personal docente. Protección Civil del Estado de México informó que el próximo 6 de mayo se llevará a cabo este ejercicio a nivel nacional, e hizo un llamado a la participación responsable de toda la comunidad educativa. Asimismo, enfatizó la importancia de seguir instrucciones dentro de los planteles: “Si estás en tu escuela, recuerda mantener la calma y seguir las indicaciones de tus maestras, maestros y brigadistas”, destacaron las autoridades como parte de las recomendaciones oficiales. Como eje central de la estrategia, Protección Civil reiteró una consigna sencilla pero crucial para evitar accidentes durante una evacuación. “No corro, no grito, no empujo: tres acciones sencillas que pueden hacer una gran diferencia en una situación de emergencia”, explicó la institución. Estas indicaciones buscan reducir el pánico y prevenir incidentes derivados de reacciones impulsivas, fomentando una cultura de prevención y respuesta ordenada ante cualquier contingencia dentro de las escuelas del país.