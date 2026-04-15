La semana pasada, Claudia Sheinbaum firmó un decreto por el que se aprobó el Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030. La iniciativa plantea un modelo educativo más inclusivo, flexible y enfocado en el aprendizaje a lo largo de la vida, con una meta clara: elevar la cobertura en educación superior hasta el 55%. Uno de los ejes centrales del programa es garantizar que más personas puedan ingresar y concluir sus estudios universitarios. Para ello, se prioriza un enfoque de inclusión y equidad, con especial atención a las desigualdades regionales y sociales. El proyecto también reconoce trayectorias educativas no tradicionales, lo que abre la puerta a validar conocimientos adquiridos fuera de las aulas, en distintos contextos y momentos de la vida. El plan no solo apunta a ampliar el acceso, sino también a la pertinencia del sistema educativo. Se busca fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación dentro de las universidades, con el objetivo de atender problemáticas locales y nacionales. Además, se promueve una formación integral que contemple el bienestar estudiantil, la cultura de paz, el deporte y la sostenibilidad como parte de la vida universitaria. Otro de los puntos clave es la creación de una política de financiamiento más eficiente y sostenible, orientada a optimizar recursos y garantizar el derecho a la educación superior. En paralelo, el programa impulsa una educación abierta y permanente, fomentando la capacitación continua mediante esquemas flexibles que permitan a la población actualizarse a lo largo de toda su vida. El Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030 entrará en vigor el 15 de abril y será de cumplimiento obligatorio para diversas dependencias federales, marcando así el inicio de una nueva etapa para la educación universitaria en el país. En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación quedo establecido que el Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030 es obligatorio para cada una de las dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal, es decir, para las secretarías de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; Anticorrupción y Buen Gobierno, y Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.