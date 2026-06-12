En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

En el viernes, 12 de junio de 2026 , los ciudadanos de España conmemoran El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, considerado día no festivo, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

Día Mundial contra el Trabajo Infantil (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el viernes 12 de junio?

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra el 12 de junio para denunciar la explotación infantil en diversas partes del mundo. Este día busca visibilizar la realidad de millones de niños obligados a trabajar, despojándolos de su derecho a la educación, la salud y un desarrollo integral. La celebración tiene como principal objetivo generar conciencia sobre esta problemática y fomentar acciones que garanticen un futuro mejor para los menores.

Desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, la comunidad internacional se ha comprometido a erradicar el trabajo infantil, en particular a través de la meta 8.7. Esta meta busca implementar medidas inmediatas y eficaces para eliminar las peores formas de trabajo infantil y poner fin al trabajo infantil en todas sus manifestaciones para el año 2025. La celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil refuerza este compromiso global y la urgencia de actuar.

La explotación infantil es una grave injusticia que persiste en nuestra sociedad, con millones de niños y jóvenes que deben trabajar para ayudar a sus familias en contextos de pobreza. Sin acceso a educación ni a necesidades básicas, estos niños enfrentan riesgos significativos, siendo víctimas de abusos y explotación. La celebración de este día es, por tanto, una llamada a la acción para erradicar el trabajo infantil y mejorar la vida de los menores en todo el mundo.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día Mundial contra el Trabajo Infantil?

Para celebrar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se pueden implementar actividades de concienciación en comunidades, como talleres o charlas informativas que resalten la importancia de la educación y el bienestar infantil. Además, se pueden realizar campañas en redes sociales para difundir información sobre la situación del trabajo infantil en diferentes países, promoviendo el uso de hashtags específicos para aumentar la visibilidad del tema.

Otra manera de conmemorar esta fecha es participando en eventos locales que reúnan a la comunidad en torno a la erradicación del trabajo infantil. Esto puede incluir ferias solidarias donde se recauden fondos para organizaciones que trabajan en la protección de los derechos de los niños. Asimismo, el apoyo al comercio justo ayuda a crear conciencia sobre la explotación y brinda una alternativa viable para las familias en situación de pobreza.