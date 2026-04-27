Las redes sociales vienen circulando versiones sobre un supuesto “megapuente” de hasta seis días en mayo, y el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) lo confirma. Lo cierto es que no se trata de un bloque continuo de asueto, sino lo que se avecina es una combinación de fechas conmemorativas, feriados obligatorios y fines de semana que, sumados, pueden armar un descanso extendido para quienes sepan leerlo bien. El jueves 30 de abril aparece marcado en negritas en el calendario escolar de la SEP como día “conmemorativo o de reflexión”, coincidiendo con el Día del Niño. Si bien no está formalmente decretado como suspensión de clases a nivel nacional, en la práctica muchas escuelas adelantan festivales, convivios o salidas tempranas, por lo que la actividad académica regular queda reducida. Al día siguiente, el viernes 1 de mayo, sí está indicado expresamente como suspensión de labores docentes por el Día del Trabajo, un feriado de descanso obligatorio para trabajadores y maestros por igual. Tras el fin de semana, el lunes 4 de mayo también aparece destacado en negritas como día conmemorativo o de reflexión, aunque hasta el momento la SEP no precisó si implicará suspensión de clases ni cuál es el motivo específico de la marca en el calendario. Lo que sí está confirmado es que el martes 5 de mayo es suspensión oficial de labores docentes por la conmemoración de la Batalla de Puebla, lo que en la práctica extiende el descanso un día más para quienes el lunes 4 tampoco tengan actividades. Según el calendario vigente, las clases se reanudarían el miércoles 6 de mayo, pero el mes no termina sin más pausas. El viernes 15 de mayo es Día del Maestro, otra jornada sin actividades escolares, y el viernes 29 de mayo está marcado como Sesión de Consejo Técnico Escolar, lo que nuevamente suspende las clases para los alumnos. En conjunto, mayo concentra al menos cinco fechas sin actividad académica regular, distribuidas a lo largo de las cuatro semanas del mes. Junio, en cambio, no tiene puentes ni días de asueto en el calendario escolar oficial, pero podría sumar ausencias de un tipo completamente distinto: el Mundial 2026. La SEP analiza actualmente la posibilidad de suspender clases en los días en que juegue la Selección Mexicana, una medida que aún no está confirmada pero que ya tiene nombre y apellido institucional. La inauguración del torneo está programada para el jueves 11 de junio, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ya propuso que esa fecha sea declarada día feriado, lo que implicaría suspensión de actividades escolares en la capital. A eso se suma una segunda propuesta en estudio: que no haya clases ninguno de los días en que México dispute un partido en la fase de grupos. El propio secretario de Educación, Mario Delgado, reconoció durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, que la medida está sobre la mesa. “Estamos revisando, hay una propuesta para que se suspendan las clases los días que haya partido, pero lo estamos platicando con los maestros”, afirmó. La definición final dependerá de ese diálogo con el magisterio, pero la posibilidad de que junio sume días adicionales sin clases es, por ahora, más real que descartada.