El sistema tiene capacidad para transportar hasta 3,000 pasajeros por hora en cada sentido y dispone de 185 cabinas, cada una con espacio para un máximo de 10 personas.

La Línea 3 del Mexicable, que conectará Naucalpan con el CETRAM Cuatro Caminos, podría inaugurarse a más tardar a mediados de 2027. La obra registra un avance superior al 75% y forma parte de un plan de regeneración urbana que también contempla el Tren Ligero Río Hondo-Buenavista, informó el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya.

El mandatario municipal explicó que el nuevo tramo del Mexicable tendrá una extensión de 10 kilómetros, distribuidos en tres antenas, y una capacidad estimada para atender a 70,000 pasajeros diarios.

El Mexicable cuenta con una conexión hacia la estación Indios Verdes del Metro mediante un autobús alimentador.

El recorrido conectará las zonas altas de Naucalpan con el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) de Cuatro Caminos.

Beneficios de la Línea 3 del Mexicable

Montoya señaló que el sistema permitirá reducir de forma considerable los tiempos de traslado. Según explicó, un trayecto que en la actualidad puede tomar una hora y 15 minutos en auto podría realizarse en aproximadamente 28 minutos mediante el teleférico.

El proyecto también incorporará infraestructura accesible para personas con discapacidad y estacionamientos para bicicletas, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y ampliar las alternativas de transporte para los habitantes del municipio.

El funcionario sostuvo que la obra busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad, marginación y densidad poblacional, mediante una transformación de la movilidad y del entorno urbano.

Obras de transporte público en Edomex

Además de la Línea 3 del Mexicable, el Plan Maestro de Regeneración Urbana contempla el Tren Ligero Río Hondo-Buenavista, una iniciativa que busca recuperar vías ferroviarias para conectar Naucalpan con la Ciudad de México.

De acuerdo con el alcalde, el proyecto forma parte de las acciones de infraestructura impulsadas por el Gobierno federal y beneficiaría a alrededor de 120,000 habitantes de la región.

El recorrido comenzaría en Naucalpan y atravesaría comunidades como:

Zomeyucan

El Molinito

Naucalpan Centro

Ahuizotla

Posteriormente, conectaría con las alcaldías capitalinas de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, hasta llegar a la estación Buenavista, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cómo funciona el Mexicable?

El Mexicable es el primer sistema de transporte público masivo por teleférico de México. Fue creado para mejorar la movilidad de los habitantes de San Andrés de la Cañada, en el municipio de Ecatepec, una zona con alta densidad poblacional y una red vial limitada.

El proyecto comenzó a planearse en 2014 y, tras dos años de desarrollo y construcción, fue inaugurado en 2016. El sistema cuenta con siete estaciones distribuidas a lo largo de 4.9 kilómetros y ofrece una alternativa de traslado ágil, cómoda y segura.

El servicio opera de lunes a viernes de 04:30 a 23 horas, los sábados de 5:30 a 22 y los domingos de 07 a 20 horas. El costo del viaje es de siete pesos.

Además de su función como medio de transporte, el Mexicable contribuyó a la recuperación y transformación del espacio público.