Naucalpan avanza con las obras de la Línea 3 del Mexicable: habrá conexión directa entre La Tolva y el Metro Cuatro Caminos

La Línea 3 del Mexicable, que conectará Naucalpan, Estado de México, con Cuatro Caminos, ya alcanzó un avance de 71.4% y se prevé que la construcción concluya a finales de 2026. De acuerdo con el calendario del proyecto, el servicio comenzaría a operar durante los primeros meses de 2027.

La nueva infraestructura de transporte tendrá una extensión de 9.5 kilómetros y está diseñada para atender a más de 40,000 usuarios a diario, además de mejorar la conexión entre Naucalpan y la Ciudad de México mediante su enlace con la Línea 2 del Metro en la estación Cuatro Caminos.

Naucalpan avanza con las obras de la Línea 3 del Mexicable: habrá conexión directa entre La Tolva y el Metro Cuatro Caminos Gobierno de Edomex

Avances de la construcción de la Línea 3 del Mexicable

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex), hasta el momento se instalaron 47 de las 62 torres metálicas que sostendrán el sistema de cableado y las cabinas.

Durante un recorrido de supervisión, el titular de la Semov, Juan Hugo de la Rosa García, informó que la obra civil de la Línea 3 del Mexicable se encuentra en su última etapa y que la meta es concluirla antes de que termine 2026.

El proyecto forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMex” y contempla una infraestructura orientada a ofrecer una alternativa de traslado más rápida y con conexión directa hacia la zona de Cuatro Caminos.

¿Cuándo terminará la Línea 3 del Mexicable?

El cronograma establece que la construcción finalizará a finales de 2026, mientras que la puesta en operación está prevista para los primeros meses de 2027.

La línea contará con 278 cabinas y tendrá una ruta troncal con seis estaciones, que irá desde Metro Cuatro Caminos hasta La Tolva.

Además, el proyecto de transporte público contempla dos ramales para ampliar la cobertura del servicio: uno hacia Lomas del Cadete y otro con destino a Izcalli Chamapa.

¿Qué colonias beneficiará el Mexicable?

La nueva línea busca mejorar la movilidad de habitantes de distintas zonas de Naucalpan. Entre las colonias contempladas se encuentran:

Lázaro Cárdenas

San Antonio Zomeyucan

El Molinito

El Capulín Soledad

San José de los Leones

Mártires del Río Blanco

Benito Juárez

Lomas del Cadete

Izcalli Chamapa

Las autoridades estatales estiman que el proyecto tendrá impacto en más de 700,000 habitantes del municipio, mientras que alrededor de 40,000 personas podrían utilizar el sistema cada día.

¿Cuánto tiempo se ahorrarán los usuarios?

Uno de los principales objetivos de la Línea 3 es reducir los tiempos de traslado. De acuerdo con las estimaciones del proyecto, el recorrido completo podría representar un ahorro de hasta 30 minutos para los usuarios.

Además, su conexión con Cuatro Caminos permitirá conectar Naucalpan con la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, lo que busca facilitar los desplazamientos entre el municipio mexiquense y la capital.

La obra es desarrollada con participación de autoridades estatales y municipales, además de representantes del sector transportista, con el objetivo de coordinar las acciones necesarias para completar la infraestructura conforme al calendario establecido.

Durante la supervisión también participaron Rosa María Zúñiga Canales, directora general del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico (SITRAMYTEM), y Sergio García Romero, coordinador de Concertación Sectorial de la Semov, junto con autoridades municipales.