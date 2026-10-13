Muchas personas creen que mantener sus pagos al corriente es suficiente para considerar que sus finanzas están bajo control. Sin embargo, existen señales que pueden indicar que el presupuesto comienza a tensionarse, incluso cuando todavía no se han presentado incumplimientos o retrasos importantes.

Entre los indicadores más comunes se encuentran la dificultad para llegar al final de mes, la necesidad de utilizar crédito para cubrir gastos cotidianos, el aumento constante del saldo pendiente en las tarjetas o la falta de un fondo para emergencias. Estas situaciones pueden parecer manejables de forma aislada, pero cuando se vuelven recurrentes suelen revelar un desequilibrio financiero que merece atención.

Las señales que no conviene ignorar

Uno de los síntomas más frecuentes de una posible pérdida de control financiero es realizar únicamente los pagos mínimos de las tarjetas de crédito durante varios meses consecutivos. Aunque esta opción puede aliviar la presión inmediata, también puede prolongar la deuda y aumentar el costo total del financiamiento.

Otra señal aparece cuando las personas recurren constantemente a nuevos créditos para cubrir obligaciones anteriores. En estos casos, el problema deja de estar relacionado con una deuda específica y comienza a involucrar la capacidad general de administrar ingresos y gastos.

Tomar nuevos créditos para pagar deudas puede indicar un desequilibrio financiero. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Bravo, antes conocida como Resuelve tu Deuda, es una firma de especialistas en renegociación y liquidación de deudas fundada en México en 2009 por Juan Pablo Zorrilla y Javier Velásquez. Según datos de la empresa, cuenta con más de 16 años de experiencia. Su propuesta combina negociación experta, con descuentos que pueden alcanzar hasta 70% (según cada caso), educación financiera, acompañamiento personalizado y acceso responsable al crédito para ayudar a las personas a recuperar su salud financiera y reincorporarse al sistema crediticio.

Además, ofrecen diagnósticos financieros y planes orientados a ayudar a las personas a recuperar el control de sus finanzas cuando enfrentan dificultades para administrar sus compromisos económicos.

Cómo actuar antes de que el problema crezca

Los especialistas recomiendan comenzar con un análisis detallado de ingresos, gastos y deudas vigentes. Este ejercicio permite identificar cuáles son los compromisos que generan mayor presión sobre el presupuesto y detectar oportunidades para reorganizar pagos o reducir gastos innecesarios.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda comparar alternativas, revisar las condiciones de cualquier producto financiero y tomar decisiones informadas antes de contratar nuevos créditos o asumir obligaciones adicionales.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.