La movilidad y el transporte público en el Estado de México se prepara para una transformación histórica. El Gobierno de Edomex, bajo la titularidad de su gobernadora Delfina Gómez Álvarez, confirmó que la Línea 3 del Mexicable, en Naucalpan de Juárez, marcará el inicio de una nueva etapa en el transporte público con tecnología de última generación y mayor capacidad operativa. A través de un comunicado oficial, el Gobierno del Estado de México informó que habrá: “Mejores traslados para las y los mexiquenses”. La nueva infraestructura contará con 278 cabinas diseñadas para ofrecer un servicio más eficiente y cómodo, beneficiando a más de 40 mil personas usuarias al día, cambiando así para siempre la movilidad de miles de usuarios. El proyecto de Edomex contempla unidades equipadas con wifi, cámaras de videovigilancia, iluminación LED y accesibilidad para personas con discapacidad. Según el Gobierno estatal, estas cabinas están “diseñadas para brindar un servicio más eficiente” y garantizar viajes seguros. Por otra parte, el Gobierno de Edomex informó que algunas unidades contarán con paneles solares como parte de la apuesta por la modernización. “¡Viajes de altura en Naucalpan! La Línea 3 del Mexicable contará con 278 cabinas, equipadas con wifi, cámaras de videovigilancia y paneles solares”, reiteró el Gobierno del Estado de México, al destacar que 2026 será el “Año de las Obras en EdoMex” y de la movilidad moderna para todos y todas.