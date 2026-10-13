El FT informó que Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han discutido sobre un sector que podría ayudar: la energía.

En esta noticia ¿Puede la energía ayudar a México con Trump?

Hola y bienvenidos a Energy Source desde Ciudad de México y Nueva York, donde la fiebre electoral se intensifica de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

A pocas semanas de las votaciones, los índices de aprobación de Donald Trump languidecen cerca de mínimos históricos y los votantes parecen dispuestos a castigar a los candidatos republicanos por el disparo en las facturas energéticas que está alimentando una crisis del costo de vida.

La creciente amenaza política para su presidencia parece estar llevando a Trump a considerar políticas energéticas cada vez más arriesgadas y no probadas que podrían resultar contraproducentes y aislar a EE.UU. de sus aliados europeos.

Primero fue una prohibición a las exportaciones de diésel, una propuesta que parece haber descartado después de que la industria petrolera y sus propios asesores argumentaran que impulsaría a las refinerías a recortar la producción del combustible y encarecería los precios a mediano plazo. Suspender las exportaciones habría tenido un impacto devastador en las economías de Europa y América Latina, aunque sigue sin estar claro si esto desempeñó un papel importante en la decisión de la Casa Blanca de dar marcha atrás.

Luego, el viernes, Trump anunció un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para flexibilizar las sanciones a las exportaciones de combustible ruso y comprar millones de barriles de diésel a ese país. El domingo, el presidente estadounidense volvió a las redes sociales para declarar que Rusia y Ucrania habían acordado dejar de atacar la infraestructura energética del otro, incluidas las refinerías de petróleo, con drones y misiles.

“Con efecto inmediato, hay un ALTO EL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han estado de acuerdo”, Donald Trump publicó en Truth Social.

En cuestión de horas, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, culpó a Rusia de los ataques nocturnos contra la infraestructura energética e indicó que Kiev continuará su campaña de ataques contra las refinerías rusas. Posteriormente, el FT informó que Washington había amenazado con bloquear las armas estadounidenses para Ucrania a menos que Kiev detuviera sus ataques.

En términos prácticos, impulsar las exportaciones rusas de diésel haría poco para aliviar los precios globales a corto plazo, ya que Rusia se comprometió a entregar de inmediato solo 300,000 toneladas del combustible y 500,000 toneladas en noviembre (alrededor del 4 por ciento de la demanda mundial) a EE. UU. y al mercado global. El acuerdo de importación de diésel de Trump con Putin también enfrenta una reacción violenta a nivel interno, y cuatro senadores republicanos afirmaron que era ilegal y ofrecía un “salvavidas financiero a un régimen asesino”.

Energy Source solo puede concluir que la última ofensiva de políticas de Trump es un intento cínico de desviar la narrativa pública de la causa principal de los precios altísimos de la energía que sacuden a las economías globales: su propia guerra mal concebida con Irán. Esto no funcionará y dañará los intereses de EE. UU.

Nuestro artículo principal de hoy, a cargo de la corresponsal en México y América Central, Christine Murray, analiza si México puede ganarse el favor de Trump comprando más energía a Estados Unidos.

Gracias por leer, Jamie Smyth.

¿Puede la energía ayudar a México con Trump?

El presidente estadounidense, Donald Trump, desató el año pasado una guerra arancelaria global con el objetivo de reducir el déficit. Uno de los mayores desequilibrios bilaterales de EE.UU. es con México, su vecino, socio comercial número uno y proveedor de todo, desde aguacates hasta camionetas (pick-ups) y televisores.

Los economistas y funcionarios mexicanos se han estado devanando los sesos sobre cómo se podría frenar el déficit de bienes de casi u$s 200,000 millones comprando más a Estados Unidos. Van a contracorriente ante una marea de nuevas exportaciones de servidores de IA para centros de datos. Sin embargo, la semana pasada el FT informó que Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han discutido sobre un sector que podría ayudar: la energía.

Es el sector donde EE.UU. registra su mayor superávit con México, alcanzando unos u$s 25,000 millones el año pasado. Muchas fábricas mexicanas que producen bienes para el consumidor estadounidense funcionan con gas natural procedente de Texas, mientras que gran parte de su flota de automóviles y camiones se mueve con gasolina y diésel refinados al norte de la frontera.

En la Ciudad de México, esto se ha visto durante mucho tiempo como una debilidad estratégica, que le otorga a Washington el poder de paralizar amplias zonas del país. Ese peligro cobró protagonismo este mes tras los informes sobre una posible prohibición de exportación de diésel en EE.UU. Pero muchos también ven la dependencia como inevitable por ahora, con el gas texano tan barato y cercano, y cualquier cambio requeriría miles de millones de dólares en inversiones sostenidas a lo largo del tiempo.

“Su mejor opción es seguir haciendo lo más racional que pueden hacer a corto plazo, que es continuar importando gas por gasoducto desde Estados Unidos”, señaló Carlos Pascual, vicepresidente sénior de geopolítica y asuntos internacionales en S&P Global. Pascual, quien anteriormente se desempeñó como embajador de EE.UU. en México, añadió: “No hay ningún otro país en el mundo que pueda acceder a los precios del Henry Hub mediante gasoductos. Digo, a cualquier otro país le encantaría comerciar de esta manera”.

Estados Unidos quiere que México compre más. En una llamada telefónica el mes pasado, ambos presidentes conversaron sobre un acuerdo similar al que Corea del Sur firmó con EE.UU. en 2025. Este incluyó nuevas inversiones surcoreanas en Estados Unidos y un compromiso de comprar u$s 100,000 millones en energía estadounidense.

El partido gobernante en México ha situado la “soberanía energética” en el centro de su proyecto político. El predecesor de Sheinbaum construyó una nueva y enorme refinería —con un costo superior a los u$s 20,000 millones— que está ayudando a reducir las importaciones de productos refinados.

Sin embargo, con el tiempo, la realidad energética de México podría significar una mayor dependencia de Estados Unidos. En el centro de esto se encuentra la atribulada empresa estatal de petróleo Pemex, que arrastra una montaña de deudas por u$s 77,500 millones.

La compañía batalla por revertir una larga caída en la producción nacional de gas, mientras que un plan para explorar la fracturación hidráulica (fracking) tardaría años en entrar en operación. En un informe de 2025, Fitch Ratings indicó que la cuota de mercado del gas estadounidense transportado por gasoducto en México aumentará en los próximos años.

La otrora floreciente industria petrolera del país fue una fuente inagotable de ingresos para el gobierno, pero dependía de un pequeño número de grandes yacimientos que hoy ya superaron su punto máximo. La producción de crudo se encuentra en mínimos históricos y Pemex, con problemas de liquidez, no tiene los medios para desarrollar las reservas restantes que requieren tecnología más costosa. Recientemente firmó un memorándum de entendimiento con la australiana Woodside Energy para exploración y producción, pero aún no se han concretado nuevos acuerdos para yacimientos petroleros nuevos (greenfield) importantes.

A menos que aumente la producción, algunos analistas estiman que México eventualmente podría tener que importar crudo estadounidense para alimentar sus refinerías. Esta es una perspectiva incómoda para una nación orgullosa de su petróleo que persigue la autosuficiencia energética.

También representa otro impulso a favor de la balanza comercial energética de Estados Unidos, incluso si México compra menos diésel y gasolina. (Christine Murray)