Monumento levantado cerca de Clear Lake, Iowa, en memoria de Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper, fallecidos el 3 de febrero de 1959.

Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper murieron en la madrugada del 3 de febrero de 1959, cuando la avioneta que los llevaba despegó de Mason City, en Iowa, y se estrelló pocos minutos después. Según el informe oficial de la Junta de Aeronáutica Civil, también murió el piloto, Roger Peterson, de 21 años, y no hubo sobrevivientes. Los tres músicos tenían 22, 17 y 28 años.

Con el tiempo, la tragedia quedó asociada a una frase: “el día que murió la música”. La expresión se popularizó después de que Don McLean la incluyera en “American Pie”, una canción que ayudó a convertir aquella noche en un símbolo del rock.

La gira que llevó a los tres músicos hasta Iowa

Holly, Valens y Richardson participaban en una gira por el Medio Oeste de Estados Unidos junto a Dion and the Belmonts. La gira arrancó a fines de enero de 1959 y tuvo una fecha en Duluth, en Minnesota, el 31 de enero, y otra en el Surf Ballroom de Clear Lake, en Iowa, el 2 de febrero, poco más de 48 horas después.

Los músicos viajaban en autobuses con la calefacción averiada en pleno invierno: según Wikipedia, los vehículos sin calefacción se descompusieron dos veces con temperaturas bajo cero. Holly decidió entonces alquilar un avión para llegar a la siguiente fecha, en Moorhead, Minnesota. Era un Beechcraft Bonanza monomotor de cuatro plazas, contratado para él y para dos integrantes de su banda, Waylon Jennings y Tommy Allsup.

Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper, tres de los músicos que murieron el 3 de febrero de 1959 en el accidente que pasó a la historia como “el día que murió la música”. Wikimedia Commons (Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper). Dominio público.

¿Qué ocurrió aquella madrugada?

El Big Bopper, cuyo nombre real era J. P. Richardson, tenía gripe y le quedó con el asiento de Jennings, quien se lo cedió. Valens, por su parte, le propuso una moneda al aire a Allsup por el otro lugar y ganó.

La avioneta despegó de Mason City a las 00:58, con nevada ligera y viento del sur de 20 nudos, con ráfagas de hasta 30. Alrededor de la una de la madrugada cayó en un campo abierto, a unas cinco millas al noroeste del aeropuerto, a los pocos minutos del despegue. Según el forense, los cuatro ocupantes murieron en el acto.

La Junta de Aeronáutica Civil determinó que la causa probable fue la decisión imprudente del piloto de emprender un vuelo que exigía volar solo por instrumentos, sin estar certificado ni calificado para hacerlo. Entre los factores que contribuyeron, citó graves deficiencias en el informe meteorológico y que Peterson no estaba familiarizado con el instrumento que indica la posición del avión.

Holly ya había alcanzado el éxito con temas como “Peggy Sue”, “Oh, Boy!” y “Maybe Baby”. Valens tenía en su haber “Donna”, “Come On, Let’s Go” y “La Bamba”, una versión rockera de una canción tradicional mexicana de bodas. Richardson, que había empezado como locutor de radio en Texas, era conocido por “Chantilly Lace”, un rockabilly que llegó al Top 10.

Imagen del lugar del accidente aéreo ocurrido cerca de Clear Lake, Iowa, el 3 de febrero de 1959, en el que murieron los tres músicos y el piloto. Wikimedia Commons (Civil Aeronautics Board). Dominio público.

La tragedia que inspiró un clásico

Don McLean repartía diarios en 1959. La Biblioteca del Congreso explica que “American Pie” nació en parte de aquel recuerdo: el momento en que supo de la muerte de Holly. La canción salió en 1971 y fue número uno en 1972.

El verso que habla del “día en que murió la música” hizo que la fecha quedara grabada en la cultura popular. Desde entonces, el significado del resto de la letra fue motivo de debate, y la propia Biblioteca la describe como una alegoría.

Holly, además, quedó como una de las grandes influencias del rock: Wikipedia lo señala como referencia para Bob Dylan, los Beatles y los Rolling Stones, y como el artista que definió la formación clásica de dos guitarras, bajo y batería.

Las canciones de los tres artistas siguieron vigentes. “American Pie” ingresó en el Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos en 2016, “La Bamba” en 2018 y “That’ll Be the Day”, de The Crickets, en 2005.

Como ocurrió con otros músicos, como Javier Bátiz, padre del rock mexicano, o con la muerte de Liam Payne, ciertas fechas quedan en la memoria colectiva, igual que los hechos que marcaron la historia un 6 de noviembre.