Directivos de DiDi con los ganadores del programa Soñando con DiDi | El Cronista México

En esta noticia Integración del sector repartidor y pymes

La plataforma tecnológica de movilidad y delivery DiDi presentó la tercera edición de su iniciativa “Soñando con DiDi”, un esquema de incentivos económicos que a la fecha acumula una inversión de más de MXN $65 millones de pesos.

El programa está diseñado para otorgar fondos de capital y equipamiento a conductores, repartidores y dueños de pequeños negocios gastronómicos vinculados a la aplicación.

A través de este esquema, los participantes reciben estímulos financieros que alcanzan hasta los MXN $300,000 pesos por caso. En la convocatoria anterior se distribuyeron 43 premios principales: cinco conductores recibieron MXN $250,000 pesos cada uno, 35 obtuvieron MXN $50,000 pesos, y tres establecimientos de comida fueron beneficiados con MXN $280,000 pesos.

Integración del sector repartidor y pymes

Para la edición 2026, la plataforma amplió las bases del programa para incluir a la fuerza de repartidores de DiDi Food. De acuerdo con Patrick Jobson, director de DiDi para América Latina, esta división contempla la entrega de equipo operativo, motocicletas de modelo reciente y financiamiento directo para proyectos individuales o familiares.

Por su parte, Tomás Jaramillo, director de desarrollo de negocio de DiDi Food, detalló que la vertiente dedicada al sector restaurantero ha registrado la participación de más de 600 micro, pequeñas y medianas empresas (mipyimes).

El directivo destacó que los recursos asignados en esta área se han canalizado a la adquisición de maquinaria, ampliación de locales y aumento de plantillas laborales en negocios locales. En esta edición del programa, el negocio restaurantero que ganó el reconocimiento fue Fonda Sol y Luna.

Este negocio es encabezado por Paloma y Abraham, junto con Fernanda Reyes (quien estuvo presente en el evento en representación del negocio). Surgió tras un despido laboral, pasando de vender tortas y sándwiches en la calle a consolidar una empresa restaurantera que hoy genera empleo para 11 personas.