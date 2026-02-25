El cierre de febrero llegará acompañado con la asignación de las pensiones para los jubilados de México. Aunque marzo aún no comienza, algunos adultos mayores tendrán la posibilidad de ver reflejada la acreditación de su dinero antes de que termine el mes. La fecha de cobro, en este sentido, variará en función de la institución que los ampara. Para quienes dependen de la Pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la Pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), conocer el calendario exacto no es un detalle menor. La fecha de depósito puede impactar en pagos de servicios, rentas y compras esenciales, especialmente en un contexto donde cada día cuenta. Además, el reciente cierre del registro a la Pensión Bienestar para adultos mayores ha incrementado el interés por los calendarios oficiales. Sin embargo, no todos cobrarán al mismo tiempo y el orden de pago ya está definido por las autoridades. De acuerdo con el calendario oficial 2026 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los jubilados del ISSSTE recibirán el depósito correspondiente a marzo el viernes 27 de febrero de 2026. Esto significa que cobrarán antes de que inicie formalmente el nuevo mes. En contraste, el Instituto Mexicano del Seguro Social mantiene su esquema tradicional: los pagos se realizan el primer día hábil del mes. Para marzo de 2026, el depósito está programado para el lunes 2 de marzo, según la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales. Esta diferencia convierte a la Pensión ISSSTE en la primera en reflejarse. Los beneficiarios del IMSS deberán esperar algunos días más para ver el recurso en su cuenta bancaria. La Pensión IMSS se otorga de forma mensual a trabajadores que cumplieron con los requisitos de retiro. Entre los principales criterios se encuentran: El depósito de la Pensión IMSS se realiza directamente en la cuenta bancaria registrada al momento del trámite. En caso de recibir el pago mediante AFORE o aseguradora, las condiciones pueden variar según la institución financiera. En el caso de la Pensión ISSSTE, el esquema es distinto, ya que sus depósitos se programan en los últimos días del mes previo. Por ello, quienes están incorporados a este sistema serán los primeros en cobrar la jubilación de marzo, antes de que termine febrero.