En México, salir a tu hora del trabajo no solo es común, sino también un derecho. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece con claridad que los trabajadores deben cumplir con toda su jornada laboral hasta el último minuto pactado. Esto significa que la puntualidad no está prohibida, pero sí puede haber consecuencias si se interpreta como un incumplimiento de tus funciones. El punto clave no es a qué hora te vas, sino si realmente trabajaste durante todo tu turno. De lo contrario, el patrón podría tener argumentos legales para tomar medidas, incluso un despido sin responsabilidad. La Ley Federal del Trabajo (LFT) no sanciona el hecho de retirarte exactamente a la hora de salida. Es decir, irte puntual no es motivo de despido por sí mismo. Sin embargo, el problema surge cuando esa salida implica: En estos casos, el patrón podría encuadrar la conducta como desobediencia o incumplimiento laboral, lo que sí puede derivar en una rescisión del contrato sin pago de indemnización, dependiendo de la gravedad. El artículo 47 de la LFT establece las razones por las cuales un patrón puede terminar la relación laboral sin responsabilidad. Entre las más relevantes se encuentran: Además, incluye una cláusula clave: las “causas análogas”, es decir, conductas similares en gravedad a las anteriores. Aquí es donde puede entrar el tema de la jornada laboral: si un trabajador acorta deliberadamente su tiempo efectivo de trabajo, el patrón podría argumentar que se trata de una falta equiparable a las ya previstas en la ley. No basta con que el patrón acuse al trabajador. Para que el despido sea válido, debe cumplir con varios requisitos legales: Si no logra demostrarlo ante instancias como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o un tribunal, el despido puede considerarse injustificado.