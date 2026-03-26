El Congreso de la Ciudad de México aprobó el 15 de agosto de 2025 una reforma constitucional al artículo 10 de la Constitución local que reconoce el derecho a la desconexión digital. Desde su publicación en la Gaceta Oficial, los trabajadores ya no están obligados a responder llamadas, mensajes o correos fuera de su jornada laboral. La norma aplica para todos los trabajadores, ya sea en oficina o en home office, y establece que no responder fuera del horario no puede ser motivo de despido ni sanción. Legisladores capitalinos señalaron que estar disponible todo el tiempo constituye una forma de “esclavitud digital” que esta reforma busca erradicar, en defensa de la salud mental y el equilibrio entre vida personal y laboral. Desde 2021, la Ley Federal del Trabajo ya contemplaba el derecho a la desconexión en su artículo 330-E, pero solo para trabajadores en teletrabajo. Con esta reforma, el derecho se eleva a rango constitucional local y se extiende a todos los trabajadores de la CDMX. Se recomienda revisar el contrato para identificar los horarios pactados e informar al empleador que se ejercerá el derecho a la desconexión. También es clave conservar como evidencia correos, mensajes o registros de llamadas recibidas fuera del horario. En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir orientación legal. La reforma marca un precedente relevante a nivel nacional al garantizar constitucionalmente un límite claro entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal de los trabajadores capitalinos.