Millones de trabajadores no saben que su hora de comida está protegida por ley. Si tu empleador no te permite salir del lugar de trabajo durante ese descanso, ese tiempo deja de ser libre y debe considerarse como parte de tu jornada laboral. No cumplir con esta disposición no solo vulnera un derecho fundamental, sino que también puede generar sanciones económicas significativas para la empresa. La Ley Federal del Trabajo es específica en este punto. El artículo 63 establece que toda jornada continua —de hasta ocho horas— debe incluir por lo menos 30 minutos de descanso. Hasta ahí, muchos empleadores cumplen. El problema viene con el artículo 64, que señala algo fundamental: si el trabajador no puede salir del lugar durante ese periodo, ese tiempo se integra automáticamente a su jornada laboral como tiempo efectivo de trabajo. En la práctica, significa que tu horario de salida debe adelantarse para compensar esos minutos. Un ejemplo concreto: si entras a las 07:00 y no tomaste los 30 minutos de descanso dentro de la empresa, deberías salir a las 14:30 pm, no a las 15:00 pm. Cualquier extensión más allá de ese horario podría considerarse tiempo extra no pagado. No toda situación es igual. La ley distingue entre dos escenarios posibles: Cuando una empresa incumple con estas disposiciones, las consecuencias económicas pueden ser significativas. La multa mínima contemplada es de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que equivale aproximadamente a 5,657 pesos. Pero lo relevante es que esa sanción aplica por cada trabajador afectado. Esto significa que una empresa con diez empleados en esta situación podría enfrentar multas que superen los 56,000 pesos, además de quedar registrada con una infracción laboral formal ante las autoridades. Como trabajador, debes saber que tienes derecho a reclamar ese tiempo si no se respeta tu descanso. No puede descontarse de tu salario ni extenderse tu jornada laboral por esa razón. Ante cualquier irregularidad, es posible acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para orientación y asesoría gratuita.