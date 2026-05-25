La comunidad estadounidense de Maryland ha despedido uno de los parques temáticos más emblemáticos de la región. Six Flags America, que operó durante más de medio siglo, cerró sus puertas el 2 de noviembre de 2025, concluyendo así una era de emociones y entretenimiento familiar.

La noticia fue divulgada a través de las redes sociales de la compañía, que funcionó hasta los primeros días del corriente mes en la ciudad de Bowie. “Gracias por 50 años de diversión familiar”, manifestó el parque en su último mensaje, junto a imágenes de sus atracciones más queridas.

Si bien el anuncio no sorprendió a todos, generó un impacto emocional profundo entre aquellos que disfrutaron, al menos una vez en su infancia, de alguna de las atracciones. Ante las interrogantes que surgieron tras la despedida, se comunicó la justificación del cierre definitivo.

¿Por qué cerró Six Flags America? razones y contexto

La decisión tomada por la compañía Six Flags Entertainment Corporation se enmarca dentro de una estrategia con el objetivo de optimizar su cartera y hacer frente a una creciente deuda. Richard A. Zimmerman, presidente y CEO de la empresa, indicó que la propiedad de más de 200 hectáreas “ya no encajaba con la estrategia de crecimiento a largo plazo”.

La meta que guía esta resolución está relacionada con la intención de aprovechar el terreno para su remodelación y darle un uso inmobiliario. Según Zimmerman, esta proyección generará un retorno de inversión más favorable. Aunque no se reveló quién podría adquirir el predio, se anticipa que estimulará el interés de desarrolladores comerciales y residenciales.

¿Qué sucederá con el terreno y las atracciones de Six Flags America?

La compañía ha contratado a CBRE, una entidad destacada en el ámbito de los servicios inmobiliarios a nivel global, para llevar a cabo la gestión de la venta del terreno en el que se ubicaba el parque. Hasta el presente, no se han dado a conocer los proyectos que ocuparán dicha área; no obstante, se anticipa que será destinada a nuevos desarrollos urbanos en la localidad.

Es relevante mencionar que las 70 personas que trabajaban en el parque de manera permanente recibirán compensaciones y apoyo durante este proceso de transición.

Respecto a las atracciones emblemáticas, Six Flags aún no ha divulgado si serán reubicadas en otros parques pertenecientes al grupo. Sin embargo, en cierres previos, la empresa ha tomado la decisión de trasladar algunas de sus montañas rusas más reconocidas a diferentes sedes.