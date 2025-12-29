El próximo año traerá cambios importantes para los automovilistas del Estado de México. Las autoridades ambientales decidieron endurecer las sanciones contra quienes incumplan las regulaciones vehiculares, y las consecuencias ya no serán solo económicas.

A partir del 1 de enero, circular en días restringidos o no cumplir con la verificación vehicular puede resultar en el retiro de placas o que tu vehículo termine en el depósito. Las nuevas medidas buscan mejorar la calidad del aire en las zonas metropolitanas, pero representan un golpe considerable para el bolsillo de los conductores que no acaten las normas.

El incumplimiento de las normas ambientales tendrá sanciones más severas que impactarán directamente en los conductores. Fuente: Shutterstock.

Las multas que pondrán a temblar tu bolsillo en 2026

La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México estableció multas que van desde los 2,263 hasta los 3,394 pesos.

Circular en tu día restringido por el programa Hoy No Circula te costará 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 2,263 pesos con base en el valor de 2025. Pero la sanción más severa es para quienes realicen su verificación vehicular de manera extemporánea: 30 veces la UMA, es decir, 3,394 pesos.

No contar con el holograma de verificación también representa una multa de 2,263 pesos, y si tu vehículo rebasa los límites de emisiones detectados por el sensor remoto, pagarás 2,715 pesos.

Te quedas sin placas: la sanción que va más allá del dinero

Las nuevas regulaciones incluyen medidas que van más allá del castigo económico. Los conductores que sean detectados rebasando los límites máximos de emisiones no solo pagarán una multa de 2,715 pesos, sino que también enfrentarán el retiro de sus placas vehiculares.

Esta acción impide que el automóvil pueda circular legalmente hasta que se regularice la situación y se cumplan todos los requisitos ambientales. El retiro de placas representa un dolor de cabeza adicional para los propietarios, quienes deberán realizar trámites administrativos y cubrir los pagos correspondientes antes de recuperar su derecho a transitar.

Los infractores también podrían enfrentar el retiro de placas y la remisión de vehículos al corralón. Freepik.es

Directo hacia el corralón: estos casos te dejarán sin auto

Las autoridades mexiquenses también aplicarán el remolque al depósito vehicular en situaciones específicas. Si conduces sin el holograma de verificación o si tu vehículo es evidentemente contaminante, además de la multa de 2,263 pesos, tu unidad será remitida directamente al corralón.

Esto significa gastos adicionales por concepto de arrastre, estadía diaria en el depósito y los trámites necesarios para recuperar el vehículo. La suma de todos estos costos puede superar fácilmente los 5,000 pesos, sin contar el tiempo perdido en realizar los procedimientos correspondientes.

Las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y del Valle de Texcoco serán las áreas donde se aplicarán estas medidas con mayor rigor.