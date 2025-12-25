A medida que se acerca 2026, el marco regulatorio para los vehículos nuevos en México se vuelve más estricto en materia de seguridad vial. La Secretaría de Economía y su Comité Consultivo Nacional de Normalización actualizaron los estándares mínimos que deben cumplir todos los automóviles ligeros, con el objetivo de reducir accidentes y proteger la vida de conductores y usuarios vulnerables.

La respuesta al nuevo gasto está en la NOM-194-SE-2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación, que establece la incorporación obligatoria de nuevos dispositivos de seguridad. Entre ellos destaca el Monitoreo de Presión de Llantas, TPMS, que deberá estar presente en los vehículos que entren en vigor conforme al calendario normativo hacia 2026.

De acuerdo con el DOF, esta medida busca garantizar “los mejores estándares en cuanto a seguridad vehicular se refiere” y se enmarca en el derecho humano a la movilidad segura reconocido en la Constitución. Para todos los automovilistas, esto implica un posible gasto adicional por la incorporación o actualización de este sistema vehicular.

Qué es el TPMS y por qué será obligatorio

El Monitoreo de Presión de Llantas, conocido como TPMS por sus siglas en inglés, es un sistema que alerta al conductor cuando una o más llantas presentan presión incorrecta, reduciendo el riesgo de siniestros viales.

La NOM-194-SE-2021 establece de forma explícita este requisito. En la tabla de dispositivos de seguridad se incluye el “Monitoreo de presión de llantas (TPMS)”, alineado con regulaciones internacionales como UN R141 o UN R64, lo que homologa a México con estándares globales.

NORMA Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A partir de cuándo entra en vigor y a qué vehículos aplica

Según los transitorios publicados en el DOF, este dispositivo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

El documento señala textualmente: “Los dispositivos de seguridad de Impacto Lateral de Poste e Integridad del Sistema de Combustible entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026”, dentro del mismo paquete de exigencias técnicas.

En el caso específico del TPMS, la norma precisa que será obligatorio para los vehículos nuevos conforme avance el calendario regulatorio, quedando excluidos los vehículos año modelo 2025 y anteriores, lo que abre la puerta a adecuaciones técnicas y costos adicionales para fabricantes y, eventualmente, consumidores.

Entre los dispositivos que forman parte de esta actualización normativa se encuentran:

Monitoreo de presión de llantas (TPMS)

Control Electrónico de Estabilidad (ESC)

Anclajes ISOFIX o LATCH

Sistemas de puertas y luz alta de freno

El Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, CCONNSE, subrayó que estas medidas responden a la necesidad de reducir las cifras de siniestros viales, que en México cobran alrededor de 16 mil vidas al año, según datos citados en el propio DOF.