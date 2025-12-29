A pocos días de concluir un nuevo año, el Banco del Bienestar mantiene actualizado el calendario de pagos de uno de los programas sociales más conocidos de México y ha confirmado que realizará el último depósito del 2025 para los ciudadanos registrados.

La iniciativa que otorga más de 8,000 pesos al mes es Jóvenes Construyendo el Futuro. Se trata de uno de los Programas del Bienestar más populares del territorio azteca ya que permite a ciertos habitantes acceder a sus primeras experiencias en el ámbito laboral.

Para conocer acerca de los requisitos, fechas de cobro y períodos de inscripción, los aspirantes y beneficiarios deberán tomar nota de todos los detalles publicados por la Administración de Claudia Sheinbaum.

El Banco del Bienestar ha confirmado un depósito único antes del 31 de diciembre para todos estos mexicanos. (Foto: Archivo).

¿Quiénes pueden acceder a Jóvenes Construyendo el Futuro?

A través de los Programas del Bienestar, el Gobierno mexicano busca asistir a los sectores de la población que más lo necesiten. Uno de ellos es el de los jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian y trabajan , pero se encuentran en la búsqueda de insertarse en el mercado laboral.

Para ello, mantiene vigente la iniciativa Jóvenes Construyendo el Futuro, a través de la cual se brinda, durante 12 meses, capacitación gratuita en empresas y centros de trabajo a los mexicanos ubicados en este rango etario.

Durante el tiempo en que se está inscrito al programa, los centros de trabajo tendrán el rol de tutores, quienes evaluarán de manera mensual el desempeño del aprendiz. A su vez, el aprendiz hará lo propio con el tutor.

¿Qué se necesita para entrar a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los aspirantes a recibir un ingreso mensual superior a 8,000 pesos a partir de este Programa del Bienestar deberán reunir una serie de condiciones:

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.

Identificación oficial vigente.

CURP .

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro.

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa.

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa.

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa.

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Último pago del Banco del Bienestar: ¿cuándo pagan el dinero de Jóvenes Construyendo el Futuro?

En función de la información que ha difundido el Banco del Bienestar a través de sus canales oficiales de comunicación, los 8,480 pesos que otorga en 2025 Jóvenes Construyendo el Futuro se han depositado durante el domingo 28 de diciembre.

Cabe destacar que además de la acreditación de dinero, los beneficiarios cuentan con el seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Además, reciben los materiales e insumos necesarios para hacer su labor sin ningún costo.

¿Cómo inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa que ofrece el Gobierno mexicano a los jóvenes del país abre espacios frecuentemente a lo largo del año para inscribirse.

El primer paso para que se incorporen las y los jóvenes interesados es registrarse en la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde el registro está abierto permanentemente.