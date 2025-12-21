La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco confirmó una definición clave de cara a 2026 que impacta directamente en un trámite obligatorio para miles de conductores. Se trata del cambio de placas, un proceso que seguirá teniendo un beneficio especial para quienes reúnan todas las condiciones establecidas.

La medida no elimina el trámite ni modifica la obligación del canje, pero sí establece un postergamiento en lo que respecta a la gestión para planificarla con tiempo, sin la necesidad de incurrir en gastos.

Cabe destacar que el alcance real de esta decisión depende del cumplimiento previo de pagos y del estado del registro vehicular.

Cambio de placas gratuito en Jalisco durante 2026: quiénes pueden acceder

El cambio de placas en Jalisco será gratuito del 2 de enero al 31 de marzo de 2026 para las personas que hayan pagado el refrendo correspondiente al año en curso y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular.

¿Cuáles son los coches que tendrán que realizar un cambio de placas gratuito? (Foto: Archivo).

La prórroga aplica únicamente a quienes no deban realizar modificaciones de datos. En estos casos, el trámite deberá agendarse previamente en alguna de las 135 recaudadoras estatales, respetando el mes asignado según el nuevo calendario oficial.

Cabe recordar que el acuerdo se emitió tiempo atrás debido a una alta demanda del trámite hacia el final de 2025, principalmente vinculada a contribuyentes rezagados. A partir de allí, se definió un nuevo calendario que regirá durante los primeros meses del 2026.

¿Qué documentos se piden y cuáles son los vehículos que deben realizar el trámite?

Para realizar el cambio de placas gratuito, los automovilistas deberán presentar identificación oficial vigente, documento que acredite la propiedad del vehículo, comprobante de domicilio reciente, constancia de verificación vehicular y el juego de placas anterior.

El canje es obligatorio para vehículos con placas con el siguiente diseño:

Maguey

Minerva

Gota (roja y verde), incluidos autos, camionetas, motocicletas, remolques, taxis y transporte público. Estas láminas no cumplen con la norma federal NOM-001-SCT-2-2016.

En 2026, solo podrán circular las placas Collage (2019) y Cabañas (2025). Quienes no cumplan los requisitos de la prórroga deberán pagar el trámite y enfrentar una multa.