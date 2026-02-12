Para miles de automovilistas que transitan diariamente por la Ciudad de México y el Estado de México, lidiar con las restricciones del Hoy No Circula se convirtió en una rutina inevitable. Sin embargo, existe una puerta de escape completamente legal y oficial que muy pocos conocen o aprovechan: las placas de auto antiguo o placas históricas. Este trámite, respaldado por la Secretaría de Movilidad (Semovi), permite que ciertos vehículos con valor histórico queden exentos de manera permanente tanto del programa como de la verificación vehicular obligatoria. Aunque el proceso requiere cumplir con criterios técnicos estrictos y pasar por una evaluación especializada, los beneficios son invaluables para quienes poseen automóviles clásicos bien conservados. El requisito fundamental para acceder a este beneficio es que tu vehículo tenga por menos 30 años de antigüedad. En 2026, esto significa que todos los automóviles fabricados en 1996 o antes ya cumplen con el criterio temporal básico para iniciar el trámite de placas históricas. Sin embargo, aquí viene la primera aclaración crucial que muchos propietarios desconocen: el hecho de que tu auto tenga 30 años no garantiza automáticamente que obtendrás las placas históricas. La antigüedad es solo el primer filtro, una condición necesaria pero no suficiente. El verdadero reto comienza cuando tu vehículo debe demostrar que conserva su autenticidad original. La Semovi y el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) del Instituto Politécnico Nacional son extremadamente rigurosos en verificar que el automóvil mantenga por lo menos el 80% de sus piezas originales de fábrica. Los expertos del CIITEC no se andan con rodeos: si tu auto fue modificado sustancialmente, aunque sea para mejorarlo, será rechazado. Obtener placas de auto antiguo no es tan caro como muchos creen. En total, el trámite cuesta alrededor de 1,700 pesos: unos 750 pesos por el dictamen técnico del CIITEC y cerca de 972 pesos por la emisión de las placas históricas en Semovi. El proceso comienza al pedir una cita en el CIITEC del Instituto Politécnico Nacional. Ese día debes llevar tu vehículo para que lo revisen. Los especialistas evaluarán el estado general del auto, tanto mecánico como físico, y comprobarán que conserve sus piezas originales. Revisan que el número de motor sea el de fábrica y que no haya sido cambiado. También verifican que partes importantes como frenos, suspensión y transmisión sean originales o refacciones genuinas que respeten las especificaciones originales. Además, inspeccionan la carrocería para confirmar que no tenga modificaciones estructurales y que conserve elementos propios de su época, como emblemas, faros o molduras. Si todo está en regla, el CIITEC emite un dictamen que certifica que el vehículo es auténtico y tiene valor histórico. Con ese documento, el siguiente paso es hacer el trámite ante Semovi. Para ello, debes enviar por correo electrónico: comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses), identificación oficial vigente, el dictamen positivo, las facturas del vehículo y la constancia de baja de las placas anteriores. Una vez que Semovi revise y apruebe tu expediente, te enviará una línea de captura para que realices el pago correspondiente de las placas. Después de pagar, se te asignará una cita para acudir personalmente a recoger tus nuevas placas históricas El CIITEC es inflexible en un aspecto: la originalidad es innegociable. Si tu auto sufrió modificaciones importantes, aunque hayan sido mejoras técnicas o estéticas que incrementaron su valor o desempeño, será descalificado del programa de placas históricas. ¿Qué tipo de modificaciones causan rechazo automático? Prácticamente cualquier cambio que altere las especificaciones originales de fábrica. Por ejemplo, si cambiaste el motor original por uno de mayor cilindrada o diferente procedencia, aunque sea de la misma marca, tu solicitud será rechazada. Incluso modificaciones que parecen menores pueden ser motivo de rechazo. Cambiar los asientos originales por versiones deportivas de otras marcas o modelos, instalar un sistema de sonido que requirió alterar los paneles de las puertas, o reemplazar el tablero original por uno personalizado, son algunos ejemplos. Lo más importante que debes saber es que el pago del dictamen del CIITEC no se reembolsa si el resultado es negativo. Esto significa que si inviertes los 750 pesos en la evaluación y tu auto es rechazado por modificaciones o falta de originalidad, ese dinero se pierde. Por esta razón, antes de iniciar el trámite, es fundamental que hagas una autoevaluación realista y honesta del estado de tu vehículo. La mayoría de las personas que investigan sobre las placas de auto antiguo lo hacen motivadas por la exención del Hoy No Circula, que efectivamente es el beneficio más visible. Poder circular cualquier día de la semana, sin importar el último dígito de tu placa o el color de tu calcomanía de verificación, representa una libertad invaluable para quienes usan su vehículo clásico de manera regular. Del mismo modo, quedar exento de la verificación vehicular obligatoria significa ahorrarse no solo el costo del trámite dos veces por año, sino también el tiempo invertido en acudir a los centros de verificación. Además de circular sin restricciones, las placas históricas dan acceso a seguros especiales para autos clásicos. Estas pólizas suelen ser más adecuadas y, en muchos casos, más económicas, porque consideran que el vehículo se usa poco, se guarda en condiciones seguras y recibe mantenimiento constante. También otorgan reconocimiento oficial como auto histórico, lo que permite participar en exhibiciones, rodadas y encuentros de coleccionistas. Este valor cultural y social es muy apreciado por los aficionados. Otro punto a favor es que pueden aumentar el valor de reventa, ya que certifican la autenticidad y buen estado del vehículo tras la inspección del CIITEC. Eso sí, los beneficios se mantienen solo si el auto conserva su originalidad. Si es modificado, puede perder la certificación y volver a las reglas normales.