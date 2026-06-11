Miles de personas acostumbran a utilizar sus celulares para comunicarse durante partidos en vivo.

Durante meses, AT&T México preparó un despliegue de infraestructura sin precedentes para la inauguración del Mundial 2026. Ante la exigente demanda de 90,000 asistentes en el Estadio Ciudad de México, la compañía instaló un sistema que multiplica por tres la capacidad previa de la red, habilitando velocidades de descarga de hasta +600 Mbps para garantizar conectividad total.

Jerónimo Diez de Sollano Velasco, Vicepresidente y Chief Technology and Information Officer en AT&T México, dijo a El Cronista que para satisfacer la demanda instalaron en el estadio infraestructura adicional que permite velocidades de carga y descarga de hasta +100 Mbps y +600 Mbps que son 3 veces superiores a las alcanzadas antes de esta modernización.

De acuerdo con un estudio de Deloitte Insights, en un recinto con una capacidad de 90,000 personas como el Estadio Ciudad de México, al menos 72,000 tendrán necesidades de conectividad específicas ya que al menos 8 de cada 10 aficionados usan su celular durante eventos deportivos en vivo para postear en redes sociales, ver estadísticas o estar en comunicación.

No obstante, casi 40% manifiesta que no siempre puede hacer todo lo que quisieran desde su celular debido a intermitencias en la red, revela el estudio.

El desafío es grande. Diez de Sollano dijo que en el camino encontraron cuatro retos principales: la densidad y simultaneidad de dispositivos conectados en un mismo espacio; los desafíos de radiofrecuencia e interferencia derivados de estructuras físicas como concreto, metal y geometrías complejas; la necesidad de contar con capacidad y transporte robustos, redundantes y bien dimensionados; y la complejidad operativa de trabajar en recintos donde los tiempos de intervención son limitados por razones logísticas y de seguridad.

Para sobrepasar esos desafíos, AT&T –que en el país cuenta con alrededor de 25 millones de usuarios móviles en México– implementó un plan de conectividad que consistió en fortalecer su infraestructura y sus sistemas con el objetivo de ampliar la capacidad y la cobertura de las redes 5G y 4G en todo el país.

“Frente a un evento de esta magnitud, entendemos que no se trata únicamente de un mayor número de personas conectadas, sino también de una mayor demanda digital por persona en puntos muy específicos, como estadios, fan fests, aeropuertos, corredores turísticos, zonas hoteleras y espacios de movilidad urbana”, aseguró Diez de Sollano.

La preparación de AT&T para atender las demandas de los asistentes locales y extranjeros a la fiesta mundialista se basó en un plan por capas: la modernización de infraestructura y equipos de radiofrecuencia para habilitar todo el espectro disponible, de acuerdo con los permisos gubernamentales; el incremento de capacidad en zonas críticas; el fortalecimiento de la transmisión de datos por fibra óptica; y el establecimiento de un operativo estratégico para monitorear y corregir en tiempo real antes, durante y después del evento.

“Hoy, la experiencia se construye con una arquitectura híbrida que combina capas de cobertura amplia con capas de capacidad localizada, con el objetivo de ofrecer velocidad, estabilidad y disponibilidad para clientes locales, visitantes y usuarios en roaming”, detalló Diez de Sollano.

Oportunidad de AT&T con clientes extranjeros

Al ser una marca global, de las más reconocidas en el mundo, AT&T tiene una ventaja frente a las opciones de conectividad locales ante los visitantes extranjeros.

Irma Wilde, vicepresidenta y directora general de B2B en AT&T México, dijo a El Cronista que “para los visitantes internacionales, la eSIM ofrece beneficios particularmente relevantes, como una activación más sencilla, y mayor flexibilidad para gestionar líneas en un mismo dispositivo a través de personalización, simplicidad, transparencia y agilidad”.

Wilde ahondó en que AT&T México fue el primer operador en el país en ofrecer una SIM virtual completamente digital.

El trabajo de meses de AT&T para soportar miles de conexiones simultáneas y responder a los altos niveles de demanda que generan los eventos de gran escala no sólo se queda en el terreno de las personas. Wilde dijo que, desde su área, también habilitaron la tecnología para que las empresas pudieran satisfacer la demanda de la oleada de visitantes al país por la justa mundialista.

Un patrocinio que conecta

Fabiana Porta, vicepresidenta y directora general de pospago y marca en AT&T México, aseguró a El Cronista que ser patrocinadores de la Selección Nacional de México les permite conectar con una de las pasiones que más unen a las personas en el país: el fútbol.

Porta agregó que los patrocinios no sólo buscan conectar con los clientes a través de experiencias que les importan, sino seguir invirtiendo en México. Además, este patrocinio le permite a la empresa de telecomunicaciones mantenerse presente en conversaciones culturales y deportivas de gran alcance.

“Este tipo de alianzas nos permite ir más allá de la visibilidad de marca para generar experiencias, beneficios e iniciativas que vinculen la tecnología con el entretenimiento”, afirmó Porta.