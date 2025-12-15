El pequeño y pintoresco pueblo de Samnaun, en los Alpes Suizos, se ha convertido en el destino soñado para muchos extranjeros que buscan una oportunidad laboral con altos ingresos y un costo de vida bajo.

El influencer de viajes argentino que se volvió viral en X, llamado Ale Lupidi, compartió su experiencia de vivir en esta localidad, revelando cómo logró ahorrar la suma de $12,000 en tan solo cinco meses. Este testimonio subraya las excepcionales condiciones económicas que ofrece este rincón de Europa, gracias a su estatus especial de zona libre de impuestos .

El atractivo principal de Samnaun reside en su particularidad fiscal. Al ser un pueblo tax-free, está exento de impuestos sobre productos como perfumes, alcohol y cigarrillos, lo que hace que estos bienes se vendan a precios similares o incluso inferiores a los de países como España. Esta ventaja, combinada con el elevado salario suizo que se percibe por trabajar en la zona, crea la fórmula perfecta para maximizar el ahorro en un corto periodo de tiempo.

Cuáles son las ventajas de vivir, trabajar y ahorrar en dólares en un pueblo soñado de Suiza

Una de las barreras más comunes para trabajar en Suiza, el idioma, se reduce significativamente en Samnaun. El influencer argentino destacó que no es necesario hablar alemán para ser contratado , ya que con un nivel de inglés básico es suficiente para el puesto de trabajo.

El pueblo de encanto en el corazón de los Alpes Suizos para vivir, trabajar y ahorrar en dólares.

Si bien hablar el idioma local siempre será una ventaja, el carácter pequeño y remoto del pueblo facilita la contratación de personal internacional con un inglés funcional.

Otra ventaja fundamental es la cercanía geográfica con Austria. Samnaun es limítrofe con el país vecino, lo que permite a los residentes realizar la mayoría de sus compras en Austria por aproximadamente la mitad del precio de lo que costarían en Suiza, sin dejar de percibir el salario suizo. Esta estrategia de compra transfronteriza multiplica el potencial de ahorro.

Además, prácticamente todos los trabajos en el pueblo, al estar situado en una zona de montaña, incluyen automáticamente alojamiento y comida, eliminando los dos gastos más grandes del presupuesto mensual.

Cuáles son los principales desafíos de vivir en este pueblo de Suiza

Sin embargo, la vida en Samnaun no está exenta de contras. El principal desafío que señala Ale Lupidi es la escasa variedad de actividades de ocio dentro del pueblo . Lo describe como un lugar ideal para aquellos que buscan concentrarse en el trabajo y el ahorro, sugiriendo que es perfecto para ir en pareja, hacer una gran suma de dinero en pocos meses e irse.

12.000 dólares en 5 meses. ¿Te irías a trabajar a este pueblo suizo? pic.twitter.com/smPPmrwwNA — Money Explorers (@explorers_money) December 11, 2025

El segundo punto en contra, para quienes valoran la diversidad cultural latina, es la ausencia de una comunidad latinoamericana significativa . El influencer explica que las únicas personas con las que se puede hablar en español son algunos españoles, y son minoría. Para muchos, la falta de una red de apoyo cultural de origen puede ser un factor a considerar al decidir mudarse a esta localidad alpina.

El influencer Ale Lupidi, quien vivió allí un año y medio, animó a los interesados a obtener la lista completa de hoteles y sus datos de contacto en la zona para aplicar a las oportunidades laborales, destacando a Samnaun como una efectiva “máquina de hacer dinero” en el corazón de Europa.