La cadena estadounidense Costco confirmó el cierre temporal de todas sus sucursales en Guadalajara y Jalisco luego de los narcobloqueos y disturbios que sacudieron al estado tras el operativo en el que murió “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La empresa fue una de las varias marcas que decidieron cerrar sus puertas ante la escalada de violencia registrada en la entidad. El impacto sobre la cadena fue directo ya que su sucursal en Puerto Vallarta resultó dañada e incendiada por varios sujetos durante los disturbios. Ante las consultas sobre una posible fecha de reapertura, el personal de la compañía respondió de manera escueta: “Todas nuestras sucursales en Guadalajara y Jalisco permanecerán cerradas hasta nuevo aviso”. Los cierres se produjeron horas después de que la Secretaría de la Defensa Nacional informara sobre un operativo ejecutado en Tapalpa, Jalisco, para la detención de El Mencho. La acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades de Estados Unidos dentro del marco de cooperación bilateral. Durante la intervención, elementos militares fueron atacados y repelieron la agresión. En el enfrentamiento fallecieron cuatro integrantes del CJNG en el lugar, mientras que otros tres resultaron heridos de gravedad y murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México, entre ellos “El Mencho”. Las autoridades periciales serán las encargadas de realizar la identificación oficial. Además, fueron detenidos dos integrantes de la organización y se aseguró diverso armamento, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. Tres elementos del Ejército resultaron heridos y fueron trasladados a instalaciones médicas en la capital para recibir atención especializada. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, Aguililla, Michoacán, en el seno de una familia dedicada al cultivo de aguacate. Abandonó la escuela en quinto grado y desde joven comenzó a involucrarse en el narcotráfico. En la década de 1980 emigró ilegalmente a Estados Unidos, donde fue arrestado en varias ocasiones en California por delitos relacionados con drogas y portación de armas. En 1992 enfrentó cargos federales por narcotráfico y fue deportado a México tras cumplir su condena. A su regreso al país, ingresó brevemente a corporaciones policiacas en Jalisco antes de integrarse al Cártel del Milenio, organización que marcó el inicio de su ascenso en el mundo del crimen organizado y que lo llevaría eventualmente a liderar el CJNG, uno de los cárteles más poderosos y violentos de México. Mientras tanto, fuerzas federales refuerzan la seguridad en Jalisco ante las reacciones registradas tras el operativo. Costco, que opera grandes superficies en México y otros doce países, no precisó un plazo de reapertura para sus tiendas en la entidad jalisciense.