El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó la puesta en marcha de un programa que permitirá a miles de contribuyentes reducir o eliminar hasta el 100% de multas, recargos y gastos derivados de adeudos fiscales. La medida forma parte del esquema de Regularización Fiscal 2026, diseñado para incentivar el cumplimiento tributario. La autoridad fiscal también informó que quienes tengan dudas sobre el proceso podrán acceder a distintos canales de atención y orientación. El objetivo es facilitar que personas físicas y morales puedan regularizar su situación fiscal antes de que el beneficio concluya. El programa de Regularización Fiscal 2026 del SAT permite a los contribuyentes acceder a reducciones de hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución relacionados con adeudos fiscales. El beneficio está dirigido a quienes tengan pendientes con la autoridad y busquen regularizar su situación mediante facilidades administrativas. Según el organismo, el objetivo es incentivar la regularización voluntaria y promover el cumplimiento fiscal sin que los contribuyentes enfrenten costos adicionales elevados. Los contribuyentes también pueden utilizar la Oficina Virtual del SAT para recibir asesoría sobre la aplicación del estímulo fiscal contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF). En este espacio digital, tanto personas físicas como morales pueden seleccionar la opción correspondiente a la aplicación del estímulo LIF dentro del programa de regularización. El organismo tributario recomienda además consultar el minisitio oficial del programa, donde se detallan requisitos, beneficios y procedimientos para acceder al estímulo fiscal. La autoridad fiscal informó que los contribuyentes pueden recibir orientación sobre el programa a través de distintos canales oficiales de atención. Uno de ellos es MarcaSAT, disponible en el teléfono 55 627 22 728, donde se debe seleccionar la opción 9 y posteriormente la opción 3 para obtener información sobre la regularización fiscal. También está disponible un chat uno a uno en línea, donde se puede elegir la opción “Regularización Fiscal 2026” para resolver dudas sobre el beneficio.