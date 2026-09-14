Corea del Sur y Medellín firmaron un acuerdo de cooperación para modernizar la movilidad urbana con nuevas tecnologías, automatización y sistemas inteligentes de gestión del tránsito.

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Corea del Sur y Colombia reforzarán su cooperación con un nuevo proyecto destinado a transformar la movilidad urbana y mejorar la gestión del tránsito. La iniciativa contempla una inversión superior a los $9.100 millones y tendrá como eje la incorporación de soluciones tecnológicas para avanzar hacia un sistema de transporte más seguro e inteligente.

El acuerdo fue firmado entre la Alcaldía de Medellín y el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur (MoLIT), en el marco del Programa de Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA). El proyecto se desarrollará entre 2026 y 2029 y combinará planificación, tecnología y transferencia de conocimientos.

La iniciativa llega en un momento en que Medellín enfrenta el crecimiento de su población y del parque automotor, factores que incrementan la presión sobre las calles y los sistemas de transporte. El objetivo será utilizar información y herramientas tecnológicas para tomar mejores decisiones y avanzar hacia una movilidad más eficiente.

¿En qué consiste el proyecto que Corea del Sur financiará en Medellín?

El acuerdo permitirá avanzar en la formulación del Plan Maestro de Movilidad de Medellín, además de desarrollar un piloto de soluciones inteligentes integradas a Citra y realizar una transferencia tecnológica para fortalecer las capacidades locales. Entre las iniciativas previstas se encuentra la automatización de distintos sistemas vinculados con la movilidad y la gestión del tránsito.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó que la cooperación permitirá incorporar nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la seguridad vial y la movilidad de la ciudad. El proyecto también buscará generar sistemas de información que permitan analizar de manera más precisa lo que ocurre en las calles y utilizar esos datos para planificar el transporte.

Corea del Sur y Medellín firmaron un acuerdo de cooperación para modernizar la movilidad urbana con nuevas tecnologías, automatización y sistemas inteligentes de gestión del tránsito. Captura de pantalla vía X @ficogutierrez

¿Qué empresas estarán a cargo de implementar las nuevas tecnologías?

La ejecución técnica estará a cargo del Consorcio ITS Korea, junto con las firmas Strafficc, Yooshin, KEC y Mqnic. El desarrollo contará además con el acompañamiento de la Secretaría de Movilidad y de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, que participarán en la implementación y seguimiento del proyecto.

La iniciativa se complementará con otras obras de infraestructura que atraviesa la ciudad, entre ellas la construcción del Metro de la 80. La intención de las autoridades es que las nuevas herramientas tecnológicas puedan acompañar el crecimiento de la red de transporte y permitan administrar de manera más eficiente una ciudad con un parque automotor y una población en expansión.

¿Qué otros proyectos impulsa Corea del Sur en Medellín?

El nuevo acuerdo forma parte de una relación de cooperación que se extendió durante décadas entre Corea del Sur y Colombia. En 2026, Medellín también suscribió un convenio con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) para fortalecer la gestión circular de residuos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Ese proyecto contempla una inversión de 16,4 millones de dólares, de los cuales 11,2 millones serán aportados por Corea del Sur y 5,2 millones por el Distrito. La iniciativa incluye una planta para el aprovechamiento de material orgánico en el relleno sanitario La Pradera, con una capacidad proyectada de 10 toneladas diarias, además de sistemas de recolección selectiva y acciones de educación ambiental.