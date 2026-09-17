Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región (foto: archivo).

Uno de los proyectos hídricos más importantes de América Latina continúa avanzando en el noreste de Brasil, donde busca transformar de forma significativa el acceso al agua en regiones históricamente afectadas por la sequía. La iniciativa apunta a generar un fuerte impacto en el territorio y mejorar las condiciones de vida de millones de personas.

Avanza la construcción del río artificial más largo del continente

La obra, denominada Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), registraba en marzo de 2026 un importante grado de ejecución. En una actualización posterior, la Secretaría de Recursos Hídricos de Ceará informó que el proyecto había alcanzado un avance físico del 92%, luego de habilitar 15 kilómetros adicionales para recibir agua proveniente del río San Francisco.

Para julio de 2026, el proyecto se encontraba en su “fase final”, aunque todavía no se había confirmado una fecha oficial para su inauguración.

Con una extensión aproximada de 145 kilómetros, esta gigantesca infraestructura hídrica convierte a Ceará en protagonista de una obra diseñada para llevar agua a una de las regiones más áridas de Brasil.

La iniciativa busca garantizar el abastecimiento en territorios que durante años han sufrido períodos de sequía extrema y escasez de recursos hídricos. Además del consumo de la población, el suministro resulta clave para actividades como la agricultura y la ganadería.

El río se extenderá por más de 145 km y contará con tecnología de vanguardia

La megaobra contempla:

Reservorios y conexiones hidráulicas

Canales artificiales de gran tamaño

Sistemas de bombeo y distribución de agua

Llevará agua a una de las regiones más áridas

El agua es captada del embalse de Jati, que se encuentra interconectado con el Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco. Desde este punto, el caudal fluirá por diversas áreas hasta llegar a las fuentes del río Cariús, ubicadas en Nova Olinda.

Las fases del proceso incluyen:

Captación del agua en la presa de Jati.

Traslado del caudal hacia distintas regiones.

Alcance de las nacientes del río Cariús.