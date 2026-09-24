Reforma a los artículos 131 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para “agilizar la devolución de estos a sus legítimos propietarios”.

De acuerdo a datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNPS, en Ciudad de México se acumuló a la primera mitad del 2026, más de 900 investigaciones por el delito de despojo contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Con este dato como premisa, desde el Congreso CDMX se busca proteger a las víctimas del despojo.

Conocida coloquialmente como paracaidistas, invasores u okupas, la Ciudad de México trabaja para minimizar y erradicar la ocupación abusiva de propiedades en la ciudad. En línea con esta lucha, esta semana en el Congreso CDMX la diputada y representante de MORENA, Valentina Valia Batres Guadarrama llevó al estrado de la cámara baja la propuesta de reforma a los artículos 131 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para “agilizar la devolución de estos a sus legítimos propietarios”.

Reforma a los artículos 131 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para “agilizar la devolución de estos a sus legítimos propietarios”. Congreso CDMX

La diputada Batres Guadarrama expusó que la justicia deberá “examinar las consecuencias que permanecen mientras ese procedimiento avanza”, atendiendo así a los derechos de las víctimas que fueron despojadas de su inmueble y agregó, “La víctima tiene derecho a ser escuchada, protegida y atendida desde el momento en que sufre la afectación y durante todo el procedimiento”.

Con la reforma a los 131 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales se pretende que la víctima tenga una respuesta oportuna en el proceso judicial sin demoras ni dilación innecesaria, mucho más “cuando la investigación ya cuenta con elementos suficientes para adoptar una determinación conforme a la ley”.

El Congreso de CDMX busca proteger a las víctimas de los paracaidistas

Desde el Congreso CDMX, la Batres Guadarrama hizo un llamado para que desde el Ministerio Público se investigue sin demoras la situación jurídica y material del inmueble en pleito y exige a las las autoridades registrales, catastrales y notariales a que atiendan de manera prioritaria y expedita los requerimientos relacionados con estas investigaciones.

“Cada caso requiere una investigación que permita conocer su situación jurídica y material, así como los derechos que puedan corresponder a otras personas” , remarcó la diputada de MORENA.

Agilizar la devolución del inmueble cuando las diligencias ya permitan determinar que procede.

Investigación sin dilaciones sobre la situación jurídica y material del inmueble.

Atención prioritaria y expedita de autoridades registrales, catastrales y notariales en los requerimientos relacionados con el caso.

Revisión del aseguramiento del inmueble por parte del Ministerio Público una vez realizadas las diligencias necesarias.

Protección y atención durante todo el procedimiento, no solo al momento de presentar la denuncia.

Participación en el procedimiento y derecho a ser escuchada.

Evitar que la víctima permanezca privada del ejercicio de sus derechos por demoras innecesarias cuando ya existan elementos suficientes para tomar una determinación conforme a la ley.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia

Tras la presentación de la reforma ante el Congreso CDMX, la Mesa directiva del Congreso CDMX envió la propuesta de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia donde será analizada y se dará la dictaminación final.

De aprobarse la reforma, el Ministerio Público tendría que investigar con mayor celeridad la situación jurídica y material del inmueble y revisar, después de las diligencias necesarias, si existen razones para mantenerlo asegurado.

En el caso de que se produzca su devolución, el inmueble podría ser restituido aunque la investigación penal continúe, ya que la devolución no determinaría por sí misma la culpabilidad o inocencia de la persona investigada ni resolvería quién es el propietario.