La minera, ligada a Fresnillo, anunció recientemente su incursión en el mercado de ETF

En esta noticia Sinda potencializa extracción

Sinda, empresa mexicana dedicada a la extracción de plata, alista su arribo a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) antes de que concluya el mes, de acuerdo con documentos entregados a la plaza bursátil.

La emisora, que cotiza con clave SIND en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), ingresará al Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la bolsa mexicana. Según el documento, se espera iniciar a cotizar el próximo 28 de septiembre.

La minera mexicana, respaldada por la familia Baillères a través de Fresnillo, continúa acelerando su presencia en el mercado bursátil global.

Apenas en junio de este año debutó en Wall Street y la semana pasada dio a conocer su incursión en los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF por sus siglas en inglés) en el vehículo VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ), que tiene como objetivo seguir el rendimiento general de las empresas de pequeña capitalización que se dedican principalmente a la extracción de oro y/o plata.

Desde su Oferta Pública Inicial (OPI) a la fecha, las acciones de Sinda acumulan un retorno de 12.65%, equivalente a un incremento en valor de capitalización bursátil de u$s246.1 millones para alcanzar un total de u$s2,191 millones, de acuerdo con cálculos de El Cronista.

Sinda potencializa extracción

Sinda busca beneficiarse de los precios de los metales preciosos, principalmente de la plata y del megayacimiento ubicado en el distrito minero de Guanajuato que registra recursos minerales por 369 millones de onzas equivalentes de plata y recursos indicados por otros 16 millones de onzas equivalentes, con una ley promedio de 692 gramos por tonelada en esta última categoría.

De acuerdo con un análisis, la minera estimó objetivos de exploración de entre 452 y 484 millones de onzas equivalentes de plata, lo que, de confirmarse mediante futuras perforaciones, colocaría al proyecto entre los mayores activos de plata primaria de la región.

Con este anuncio, Sinda se une a la lista de emisoras internacionales como SpaceX -el pasado 14 de agosto- que se enlistaron en el también llamado mercado global.

Su incorporación al SIC permite que los inversionistas mexicano puedan adquirir acciones de la minera a través de diversas plataformas de las 36 casas de bolsa autorizadas en el país, sin necesidad de operar directamente en NYSE o NASDAQ, según sea el caso.

Al cierre de agosto, el SIC de la BMV contaba con 2,136 acciones de emisoras de distintos países y 1,658 fondos cotizados en bolsa (ETF). En tanto que el mercado global representó el 46% del total de las operaciones en la BMV, según datos de la AMIB.