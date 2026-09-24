Caen los nacimientos en México: el INEGI reportó un retroceso del 36.84% respecto a cinco años atrás.

En esta noticia Las entidades más afectadas por la baja natalidad

El envejecimiento de la población en México llamó la atención del Gobierno federal, en particular por el derrumbe de la tasa de reemplazo generacional registrado en apenas un quinquenio.

Según los resultados de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de fecundidad del país cayó de 1.9 en 2019 a 1.2 en 2024, un retroceso del 36.84% en cinco años que se ubica muy por debajo de la llamada tasa de reemplazo, fijada en 2.1 hijos por mujer como el mínimo necesario para que una generación releve a la anterior.

“Hay que analizar qué está pasando y ya ver qué hacemos como país en torno a este crecimiento de la población”, afirmó Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este miércoles 23 de septiembre, al ser cuestionada sobre los datos difundidos por el organismo.

Las entidades más afectadas por la baja natalidad

La caída en la tasa de fecundidad no se distribuye de manera uniforme en el país. La Ciudad de México es la entidad con el panorama más crítico, al registrar una tasa que no llega ni siquiera a un hijo por mujer, con 0.8.

“Hay que analizar qué está pasando y ya ver qué hacemos como país en torno a este crecimiento de la población”, afirmó Claudia Sheinbaum sobre la baja en la tasa de natalidad. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Otras entidades también presentan niveles muy por debajo del promedio de reemplazo:

Baja California : 1 hijo por mujer.

Estado de México : 1.1.

Hidalgo : 1.1.

Morelos : 1.1.

Querétaro : 1.1.

Quintana Roo : 1.1.

Yucatán: 1.1.

Consultada sobre si el Gobierno federal implementará acciones para incentivar que las familias mexicanas tengan más hijos, la mandataria fue cautelosa respecto a la efectividad de este tipo de políticas. “Hay gobiernos que dan recursos por tener hijos y no necesariamente han tenido resultados, o campañas que no han tenido resultados (...) Muchas veces, las mujeres trabajamos y decidimos tener hijos más grandes”, agregó Sheinbaum.

Cuál es la población total de México

De acuerdo con la Encuesta Intercensal del Inegi, en México viven actualmente 130.91 millones de personas, una cifra que quedó por debajo de la proyección del Consejo Nacional de Población, que estimaba 133.4 millones de mexicanos para este periodo.