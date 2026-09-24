Cofepris hará un retiro urgente de un famoso medicamento para curar la gripe y el resfriado: hay riesgo para la salud.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación de AGIN, un medicamento utilizado para aliviar síntomas asociados con la gripe y el resfriado, como fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal y malestar general.

La advertencia surgió después de que se detectaran unidades falsificadas en el mercado informal. Debido a que no existe certeza sobre la composición, fabricación o manejo de estos productos, su consumo puede representar un riesgo para la salud.

Cofepris alertó por la venta de un famoso medicamento falsificado que cura la gripe y el resfriado: hay riesgo para la salud

¿Cuál es el AGIN falsificado?

El producto identificado corresponde al lote 7825. Las unidades apócrifas detectadas presentan una fecha de caducidad del 2 de diciembre de 2026.

Sin embargo, Química Franco Mexicana Nordin, fabricante del medicamento, informó que esa presentación no corresponde al producto original. El AGIN auténtico perteneciente al mismo lote tenía como fecha de caducidad el 3 de julio de 2025.

Por esta razón, Cofepris recomendó a la población no adquirir ni consumir ninguna presentación de AGIN que corresponda al lote 7825, sin importar la fecha de caducidad que aparezca en el envase.

¿Qué riesgos existen al consumir el medicamento falsificado?

Al tratarse de un producto apócrifo, se desconoce qué contienen realmente las tabletas. No hay garantías sobre:

Materias primas utilizadas

Cantidad de cada sustancia

Condiciones en las que fueron elaboradas

Forma en que fueron almacenadas o transportadas

Esto significa que el medicamento podría contener una cantidad diferente de los ingredientes señalados en el empaque, sustancias que no fueron declaradas o incluso carecer de los componentes necesarios para producir el efecto esperado.

Uno de los posibles problemas es que una persona lo utilice para tratar síntomas de gripe o resfriado y el producto no tenga el efecto esperado , lo que podría prolongar las molestias o retrasar la búsqueda de atención médica. También podrían presentarse reacciones adversas o síntomas inesperados debido a la falta de certeza sobre su composición.

Si una persona ya tomó una unidad correspondiente al lote señalado, debe suspender su uso y permanecer atenta ante la aparición de cualquier reacción o malestar.

Si presenta síntomas preocupantes o una reacción adversa, debe acudir a un profesional de la salud e informar que consumió un medicamento incluido en una alerta por falsificación.

¿Cómo identificar el AGIN falsificado?

El principal elemento que debe revisarse es el número de lote 7825. Las unidades falsificadas identificadas por las autoridades muestran como fecha de caducidad el 2 de diciembre de 2026, mientras que el producto original de ese mismo lote vencía el 3 de julio de 2025.

No obstante, Cofepris amplió la recomendación: debe evitarse cualquier producto AGIN correspondiente al lote 7825, independientemente de la fecha de caducidad que aparezca en el empaque.

Además del lote y la fecha de vencimiento, es importante revisar que la información impresa en la caja coincida con la del envase que contiene directamente las tabletas. También se recomienda prestar atención a posibles señales de alteración, daños, manipulación o información ilegible.

Una caja que parezca estar cerrada no garantiza por sí misma que el medicamento sea auténtico. En este caso, el número de lote constituye el principal dato para identificar las unidades señaladas en la alerta.