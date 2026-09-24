El Registro Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026 permanece abierto hasta el 30 de septiembre: cómo puedo saber si mi escuela participa.

El Gobierno de México mantiene abierto el registro para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, destinada a estudiantes de educación superior que cumplen con los criterios establecidos por el programa. La convocatoria estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2026 y contempla un apoyo de 5.800 pesos bimestrales.

Con el cierre de la convocatoria cada vez más cerca, uno de los primeros pasos que deben realizar los estudiantes es comprobar si la institución donde estudian forma parte de las escuelas prioritarias contempladas por el programa. Esta consulta puede hacerse en línea antes de iniciar la solicitud.

Atención: cómo saber si mi escuela participa en Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026

La consulta puede realizarse a través del Buscador de Escuelas de las Becas Benito Juárez, una herramienta oficial que permite conocer la situación del plantel y consultar información como la Clave de Centro de Trabajo (CCT) y las asambleas informativas correspondientes.

Para realizar la búsqueda, el estudiante debe ingresar al apartado correspondiente a Universidad y completar los datos solicitados sobre el estado, municipio o alcaldía y localidad. Luego debe seleccionar la opción para buscar la escuela.

El sistema muestra el nombre de la institución, su CCT, el nivel educativo y la clasificación correspondiente. Para Jóvenes Escribiendo el Futuro, la condición de escuela prioritaria es la que debe tenerse en cuenta para determinar si el plantel se encuentra dentro de la cobertura del programa.

La clasificación “escuela susceptible de atención” no significa por sí sola que el estudiante pueda recibir Jóvenes Escribiendo el Futuro. Esta categoría corresponde a planteles que pueden ser considerados para otros componentes de las Becas para el Bienestar, de acuerdo con las reglas y condiciones aplicables.

La consulta para inscribirse al programa puede realizarse a través del Buscador de Escuelas de las Becas Benito Juárez. Gobierno de México

Qué escuelas pueden acceder a la beca

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro está dirigida a estudiantes de licenciatura, Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, en modalidad escolarizada, que estén inscritos en instituciones públicas que cumplan con los criterios de cobertura establecidos para 2026.

Entre las instituciones consideradas como prioritarias se encuentran las Universidades Interculturales, Escuelas Normales Indígenas, Escuelas Normales Rurales, Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, así como determinadas instituciones de educación superior ubicadas en localidades prioritarias.

También están contempladas la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, la Universidad de la Salud del estado de Puebla y la Universidad de Lenguas Indígenas de México. Las reglas de operación vigentes también incluyen a las Escuelas Normales Federales o Estatales y a los Centros de Actualización del Magisterio dentro de las instituciones consideradas prioritarias.

Sin embargo, que una institución aparezca dentro de la cobertura no significa que el apoyo sea automático. El estudiante debe cumplir con los demás requisitos de la convocatoria y completar correctamente el proceso de solicitud.

La CCT es necesaria para realizar el registro

Una vez que el estudiante verifica la situación de su institución, debe tener a mano la Clave de Centro de Trabajo (CCT). Este dato se utiliza durante el proceso de solicitud para identificar el plantel donde está inscrito.

El registro de Jóvenes Escribiendo el Futuro está disponible del 18 al 30 de septiembre de 2026. Para comenzar el trámite es necesario contar con una Llave MX.

Durante el proceso, el estudiante debe ingresar la CCT y proporcionar información como el turno, grado y periodo escolar, además de los datos de domicilio solicitados por la plataforma.

En el caso de los estudiantes mayores de edad, el trámite contempla la carga de una identificación oficial y un comprobante de domicilio. Si el solicitante es menor de edad, debe proporcionar los datos correspondientes de su madre, padre, tutora o tutor y presentar la documentación indicada por la plataforma.

Los archivos pueden cargarse en PDF, JPG o PNG y tener un peso máximo de 5 MB.

Cuánto paga Jóvenes Escribiendo el Futuro en 2026

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5.800 pesos cada dos meses de manera directa a los estudiantes que resulten beneficiarios. El apoyo puede otorgarse durante un máximo de 45 meses, siempre que se mantengan las condiciones establecidas en las reglas de operación y se cumplan los requisitos correspondientes. Para estudiantes de Medicina, el periodo máximo puede llegar a 55 meses.

Los recursos se entregan mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, sin gestores ni intermediarios. El programa contempla el apoyo durante los meses correspondientes al ciclo escolar y julio y agosto no se consideran dentro de la duración de la beca.

El periodo de solicitudes permanecerá disponible hasta el 30 de septiembre de 2026. Antes de completar el trámite, los estudiantes pueden consultar la situación de su institución en el buscador oficial, verificar la CCT, reunir la documentación necesaria y presentar la solicitud dentro de las fechas establecidas.