La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que cambia las reglas del juego para miles de familias mexicanas que buscan justicia tras la muerte o lesión grave de un ser querido.

El máximo tribunal confirmó que ni la Unidad de Medida y Actualización (UMA) ni el salario mínimo pueden funcionar como topes inamovibles a la hora de calcular una indemnización por daños personales o fallecimiento.

La SCJN lo dejó claro: los jueces ya no pueden usar la UMA para ponerle límite a lo que vale la vida de una persona

Durante años, uno de los mayores obstáculos que enfrentaban las familias mexicanas a la hora de buscar una indemnización justa era precisamente el uso rígido de la Unidad de Medida y Actualización como techo para calcular las compensaciones económicas. En la práctica, esto significaba que, sin importar las circunstancias del caso, el dolor de la familia o el impacto económico real de la pérdida, los montos quedaban atados a una fórmula fría que muchas veces resultaba insuficiente.

El Pleno de la SCJN analizó esta situación a partir de un caso concreto: una persona que reclamaba indemnización por la muerte de un familiar en un accidente de tránsito. La discusión giró en torno al artículo 1915 del Código Civil Federal y a si el uso de la UMA como referencia imponía un límite que vulneraba el derecho de las víctimas a una reparación adecuada.

La resolución fue contundente. La Suprema Corte determinó que dicho artículo no establece un monto máximo inamovible, sino únicamente parámetros de referencia para orientar la cuantificación del daño.

Esto significa que los jueces no solo pueden, sino que están obligados a considerar otros elementos específicos del caso: las condiciones de vida de la víctima, su aportación económica al hogar, las consecuencias del daño para la familia y cualquier otra circunstancia relevante que justifique una compensación mayor.

SCJN cambia el criterio: jueces ya no pueden limitar indemnizaciones por muerte o lesiones con UMA o salario mínimo. Fuente: SCJN

Accidente, negligencia médica o muerte: así cambia el cálculo de tu indemnización tras el fallo de la Suprema Corte

La Suprema Corte también revisó la constitucionalidad de la fracción II del artículo 1347 del Código Civil del Estado de Morelos, relacionada con una situación completamente diferente pero igualmente dolorosa: la muerte de un hombre tras una biopsia practicada de manera negligente.

Sus familiares reclamaron una pensión por fallecimiento y cuestionaron el mecanismo legal utilizado para calcularla, que tomaba como base el salario mínimo cuando no era posible acreditar el ingreso real de la víctima.

El máximo tribunal validó que el salario mínimo puede usarse como referencia en estos casos, pero con una condición fundamental: funciona únicamente como punto de partida excepcional, no como un techo que impida reconocer una compensación mayor cuando las circunstancias lo justifican.

Esto tiene implicaciones directas para cualquier persona que enfrente o pueda enfrentar un proceso de responsabilidad civil, ya sea por:

Accidentes de tránsito con víctimas fatales o con lesiones graves

Negligencias médicas en hospitales públicos o privados

Accidentes laborales que deriven en incapacidad permanente o muerte

Cualquier hecho que cause daños físicos o la pérdida de un ser querido

La Suprema Corte obliga a los jueces a ir más allá de las fórmulas y reconocer el daño real de cada familia

Quizás la parte más importante de esta resolución no está en los artículos que se analizaron, sino en el mensaje que la SCJN envía a todos los jueces y tribunales del país: la reparación del daño debe ser integral, adecuada y personalizada.

¿Qué significa esto en la práctica? Que ningún juez puede aplicar una fórmula de manera automática si el resultado es una compensación claramente insuficiente para la víctima o su familia. Al momento de fijar una indemnización, las autoridades judiciales deben valorar factores como: