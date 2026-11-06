Gonzalo Moratorio, reconocido virólogo que jugó un papel central en la respuesta de Uruguay frente a la pandemia de Covid-19, falleció este jueves a los 44 años tras una larga y difícil batalla contra un tumor cerebral agresivo. Su muerte fue lamentada públicamente por el presidente Orsi, quien expresó en redes sociales su “profundo pesar” y agradeció la contribución del científico al país.

Con profundo pesar despedimos a Gonzalo Moratorio. Uruguay le estará eternamente agradecido: en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, su sensibilidad y su conocimiento nos permitió entender y enfrentar una pandemia desconocida para la humanidad. Un abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) November 5, 2026

Moratorio fue uno de los investigadores responsables del desarrollo de los test nacionales para la detección del SARS-CoV-2, una herramienta decisiva que permitió a Uruguay adoptar estrategias tempranas y efectivas en los momentos iniciales de la pandemia. Integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) , trabajó junto a otros científicos y técnicos en la elaboración de la estrategia sanitaria que orientó las medidas estatales frente al virus.

En junio de 2025 , Moratorio informó públicamente que se encontraba en tratamiento por la enfermedad. Desde entonces se sometió a diversos procedimientos oncológicos y, en colaboración con colegas del Instituto Pasteur, investigó posibles tratamientos para ese tipo de tumor. A pesar de los esfuerzos médicos y científicos, la enfermedad avanzó hasta provocarle la muerte.

En noviembre pasado nació Abril, la primera hija de Gonzalo y su pareja, Natalia Ibáñez. Su familia, colegas y la comunidad científica destacaron su dedicación, su espíritu colaborativo y su vocación por la investigación aplicada al servicio de la salud pública.

Colegas y autoridades continuarán rindiendo homenaje a su legado científico y humano, recordando su aporte tanto en la investigación de laboratorio como en la formación y el trabajo colectivo que fortaleció la respuesta sanitaria del país.