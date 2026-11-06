Gonzalo Moratorio, reconocido virólogo que jugó un papel central en la respuesta de Uruguay frente a la pandemia de Covid-19, falleció este jueves a los 44 años tras una larga y difícil batalla contra un tumor cerebral agresivo. Su muerte fue lamentada públicamente por el presidente Orsi, quien expresó en redes sociales su “profundo pesar” y agradeció la contribución del científico al país.
Con profundo pesar despedimos a Gonzalo Moratorio. Uruguay le estará eternamente agradecido: en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, su sensibilidad y su conocimiento nos permitió entender y enfrentar una pandemia desconocida para la humanidad. Un abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos.— Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) November 5, 2026
Moratorio fue uno de los investigadores responsables del desarrollo de los test nacionales para la detección del SARS-CoV-2, una herramienta decisiva que permitió a Uruguay adoptar estrategias tempranas y efectivas en los momentos iniciales de la pandemia. Integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), trabajó junto a otros científicos y técnicos en la elaboración de la estrategia sanitaria que orientó las medidas estatales frente al virus.
En junio de 2025, Moratorio informó públicamente que se encontraba en tratamiento por la enfermedad. Desde entonces se sometió a diversos procedimientos oncológicos y, en colaboración con colegas del Instituto Pasteur, investigó posibles tratamientos para ese tipo de tumor. A pesar de los esfuerzos médicos y científicos, la enfermedad avanzó hasta provocarle la muerte.
En noviembre pasado nació Abril, la primera hija de Gonzalo y su pareja, Natalia Ibáñez. Su familia, colegas y la comunidad científica destacaron su dedicación, su espíritu colaborativo y su vocación por la investigación aplicada al servicio de la salud pública.
Colegas y autoridades continuarán rindiendo homenaje a su legado científico y humano, recordando su aporte tanto en la investigación de laboratorio como en la formación y el trabajo colectivo que fortaleció la respuesta sanitaria del país.