En las vísperas del comienzo de un nuevo año, los ciudadanos de México buscan ponerse al corriente con distintos tipos de trámites.

Particularmente la gestión que ha despertado gran interés entre los habitantes de ciertos estados es la de la licencia de conducir permanente, que permite a los automovilistas que la obtengan la posibilidad de ahorrar tiempo y dinero a futuro.

Durante 2026, la solicitud del carnet de manejo sin fecha de vencimiento estará disponible para los automovilistas que reúnan todas las condiciones. Para ello, deberán checar todos los requisitos y costos estipulados.

¿Qué se necesita para obtener la licencia de conducir permanente?

El trámite de la licencia de conducir permanente es uno de los más solicitados por los conductores de México, ya que quienes cumplan con todas las condiciones establecidas se encuentran habilitados a exentarse de las gestiones constantes que insume una renovación del documento.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducir permanente? (Foto: Archivo)

Los automovilistas deben tener en cuenta que sólo podrán iniciar el proceso quienes residan en determinadas regiones ya que no se encuentra disponible en todas las entidades federativas de la República Mexicana. Los estados habilitados para gestionar este permiso son:

Ciudad de México

Tamaulipas

Oaxaca

San Luis Potosí.

En función de los lineamientos que establece la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), quienes se encuentran habilitados a tramitar la licencia de conducir permanente podrán saltarse la etapa de prueba.

¿Cuál es el paso a paso a seguir?

Agendar una cita en la plataforma oficial Presentar una identificación vigente. licencia Tipo “A” de Mostrar la” de CDMX Entregar comprobante de domicilio y el pago de derechos.

Una vez que completen estos pasos, deberán aguardar por la confirmación y emisión del documento permanente.

Cabe destacar que en el caso de quienes inicien esta gestión por primera vez, se verán obligados a rendir y aprobar un examen teórico compuesto por 20 preguntas.

¿Cuánto costará la licencia de conducir permanente en 2026?

La extensión del trámite de la licencia de conducir permanente durante todo el año 2026 para la Ciudad de México fue confirmada tiempo atrás por la administración de Clara Brugada, gobernadora de Ciudad de México (CDMX). La funcionaria confirmó a su vez el costo del documento a partir del próximo año, una de los temas más consultados.

El Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, ha dejado asentado que el precio para obtener el permiso se mantendrá en los mismos valores que durante 2025; es decir, en 1,500 pesos.