El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha enviado desde su cuenta oficial en X un comunicado de suma urgencia para quienes se habían anoticiado en el último tiempo sobre un supuesto “hackeo” a una de las plataformas más conocidas de la entidad.

El mensaje que emitió el organismo fiscal desde sus canales oficiales de comunicación busca llevar claridad a los contribuyentes en torno al funcionamiento de esta aplicación y despejar dudas respecto a una presunta vulnerabilidad de los datos.

“Hackeo” a Factura SAT Móvil: qué se detectó

La Tarjeta Informativa que difundió el SAT desde su cuenta oficial en la red social X dio a conocer que se llevó a cabo un análisis a la infraestructura tecnológica de la aplicación Factura SAT Móvil y no se identificó evidencia de ningún hackeo .

¿Qué dijo el SAT ante el supuesto "hackeo" a una de las plataformas más utilizadas? (Foto: Archivo)

Así mismo, no se halló ningún rastro de información comprometida de los contribuyentes ni se detectó la existencia de alguna vulnerabilidad. Por esta razón, los mismos no corren riesgo de sufrir algún robo por lo que se les aconseja mantener la calma al respecto.

El SAT fue tajante al afirmar que cuenta con sistemas robustos que protegen la información de los contribuyentes, los cuales se encuentran en constante actualización, y que puede garantizar la seguridad de los datos que almacena la institución.

¿Cuáles son las gestiones que se pueden hacer desde Factura SAT Móvil?

La plataforma Factura SAT Móvil es una de las más utilizadas por los contribuyentes ya que es de acceso público y permite validar las facturas al ingresar datos como el UUID, el RFC del emisor y RFC del receptor, o escanear el código QR incluido en la factura.

La aplicación se encuentra disponible en las tiendas para dispositivos Android e iOS de forma gratuita y habilita realizar las siguientes funciones:

Generar facturas desde tu dispositivo móvil los 365 días del año.

Timbrar tus facturas de forma inmediata, con el Certificado de Sello Digital (CSD).

Consultar facturas emitidas y recibidas en cualquier momento.

Descargar y compartir las facturas mediante diversas herramientas como correo, WhatsApp, Messenger, bluetooth, entre otros.

Generar un código QR con la información fiscal del contribuyente para la emisión de facturas de manera más rápida.

Recibir alertas en el dispositivo al momento de recibir una factura emitida desde la aplicación Factura SAT Móvil.

Emitir facturas de ingreso con complemento Carta Porte por servicios de autotransporte en territorio nacional.

Emitir el complemento de otros derechos e impuestos (impuestos locales) a través de tu dispositivo móvil.

¿Qué se necesita para utilizar Factura SAT Móvil?