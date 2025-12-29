El Gobierno de la Ciudad de México ratificó la continuidad del programa de Licencia Permanente de Conducir para 2026, consolidando una de las iniciativas más exitosas en materia de movilidad de los últimos años.

Desde su reapertura, más de un millón de ciudadanos tramitaron este documento que elimina la necesidad de renovaciones futuras, representando un ahorro de tiempo y dinero para los conductores.

La Licencia Permanente acredita de manera indefinida la capacidad legal para conducir. Puede solicitarse de forma presencial o digital a través de la App CDMX, siempre que se cumplan los requisitos. Fuente: Gobierno de CDMX.

¿Qué es la licencia de conducir permanente?

La licencia de conducir permanente acredita de manera indefinida la capacidad legal para conducir un vehículo particular en la Ciudad de México.

A diferencia de las licencias de conducir tradicionales, no requiere renovaciones cada tres o cuatro años, siempre y cuando el titular no incurra en faltas graves, como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Aunque no es una figura nueva, su reactivación despertó gran interés entre los automovilistas, lo que motivó la extensión del plazo para obtenerla.

¿Cuánto cuesta y cómo obtener tu licencia de conducir sin fecha de vencimiento?

El costo de la Licencia Permanente se mantiene en 1,500 pesos para 2026, sin cargos adicionales. Este pago único elimina la necesidad de renovaciones futuras, lo que representa un ahorro considerable considerando que las licencias de conducir tradicionales deben renovarse cada tres o cuatro años.

El trámite está disponible tanto en formato físico como digital a través de la App CDMX para quienes ya cuenten con datos biométricos registrados. Las personas pueden acudir a diversas sedes, incluyendo oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas y módulos de la Secretaría de Movilidad.

Requisitos que debes cumplir para ser elegible

No todos los conductores pueden acceder automáticamente a este beneficio. Existen condiciones previas obligatorias: no haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa “Conduce sin alcohol” y no tener sentencias por delitos viales.

Los documentos necesarios incluyen identificación oficial, comprobante de domicilio de CDMX o Estado de México, línea de captura pagada y cita previa. Si es tu primera licencia de conducir tipo A, deberás aprobar la evaluación teórica. Todos los documentos deben presentarse en original y copia.

Uno por uno, los requisitos que debes cumplir para obtener la licencia de conducir permanente en 2026. Fuente: Gobierno de CDMX. Gobierno de CDMX

Hasta cuándo hay tiempo de obtener la licencia de conducir permanente

El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad (Semovi) confirmaron que el plazo para tramitar la licencia de conducir permanente se extendió hasta el 31 de diciembre de 2026, permitiendo que los interesados puedan gestionar su documento durante todo el año.

En qué se invertirán los más de 2,000 millones recaudados

Los recursos generados por el programa se canalizarán a un fideicomiso exclusivo para mejorar la infraestructura de movilidad en la capital. El gobierno capitalino contempla la modernización de 66 cruces escolares, la intervención en 116 puntos conflictivos de tránsito y la ampliación del sistema Ecobici con 600 cicloestaciones adicionales.

Además, se adquirirán 100 autobuses eléctricos para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y se mejorarán los Centros de Transferencia Modal (CETRAM). La estrategia busca beneficiar tanto a usuarios de transporte público como a quienes optan por alternativas sustentables, priorizando la accesibilidad universal y la recuperación del espacio público para todos los ciudadanos.