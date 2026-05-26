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La nueva CaraCore de Weinsberg se posiciona como una de las autocaravanas integrales más completas del mercado gracias a una combinación de diseño moderno, amplitud interior y tecnología orientada al confort de viaje. El modelo apuesta por una estética dinámica y soluciones inteligentes para quienes buscan recorrer distintos tipos de terreno con comodidad y funcionalidad.

Con capacidad para hasta cinco plazas con cinturón, tres distribuciones disponibles y un peso máximo autorizado de 3500 kg, la CaraCore destaca por su enorme sensación de espacio, materiales de alta calidad y una experiencia de conducción superior.

Además, incorpora elementos distintivos como faros Full LED, cama basculante de serie y un gran parabrisas panorámico que amplifica la visibilidad y la luminosidad interior. En ese sentido, la camper puede conseguirse en España desde 83.990 euros.

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Motor Fiat Ducato y hasta 180 CV de potencia

Toda la gama CaraCore utiliza la reconocida base mecánica del Fiat Ducato. De serie incorpora un motor turbodiésel Multijet de 140 CV con tracción delantera y caja manual de seis velocidades, adaptado a la normativa Euro 6e-bis.

La autocaravana también ofrece versiones más potentes de hasta 180 CV, pensadas para quienes buscan mejores prestaciones en carretera y viajes de larga distancia. Entre las opciones disponibles aparece una variante automática de ocho velocidades asociada a motores superiores.

La familia CaraCore se comercializa en tres configuraciones diferentes

  • CaraCore 650 MF
  • CaraCore 650 MEG
  • CaraCore 700 MEG

Las longitudes varían entre los 699 y 741 centímetros, mientras que la anchura exterior alcanza los 232 centímetros.

Esta nueva furgoneta camper es ideal para todo tipo de terreno: la autocaravana cuenta con Motor Fiat Ducato y hasta 180 CV de potencia.
Esta nueva furgoneta camper es ideal para todo tipo de terreno: la autocaravana cuenta con Motor Fiat Ducato y hasta 180 CV de potencia.WEINSBERG

Diseño y equipamiento de la CaraCore

Características de diseño

  • Faros delanteros Full LED con diseño cúbico para mejorar la iluminación y la seguridad.
  • Gran parabrisas panorámico que ofrece una amplia visibilidad exterior.
  • Cama basculante de serie integrada sobre la cabina del conductor.
  • Interior con ejes de visión abiertos que aumentan la sensación de amplitud.
  • Tapizados de alta calidad y armarios de techo elegantes.
  • Llantas opcionales de aleación de 17 pulgadas con estética exclusiva de WEINSBERG.
  • Faldones laterales negros y escalón eléctrico en la puerta del conductor.

Equipamiento

  • Cocina con frigorífico Slim Tower de 142 litros y función AES automática.
  • Hornillo de tres fuegos con cubierta de vidrio.
  • Dormitorios con camas gemelas de hasta dos metros y colchones EvoPore HRC.
  • Baño flexible con opción de ducha y aseo independientes.
  • Puerta de habitáculo CONFORT de 700 mm con doble cierre y sistema automático.
Esta nueva furgoneta camper es ideal para todo tipo de terreno: la autocaravana cuenta con Motor Fiat Ducato y hasta 180 CV de potencia.
Esta nueva furgoneta camper es ideal para todo tipo de terreno: la autocaravana cuenta con Motor Fiat Ducato y hasta 180 CV de potencia.WEINSBERG

Tecnología y equipamiento de la autocaravana

  • Tecnología LFI de última generación para mayor precisión estructural y seguridad.
  • Luces traseras Full LED de alta durabilidad.
  • Head-up Display (HUD) opcional integrado en el Pack Media.
  • Caja de gas longitudinal con acceso simplificado.
  • Calefacción de agua caliente ALDE opcional.
  • Calefacción por suelo radiante ALDE opcional.
  • Cajones con sistema Soft-Close para un cierre suave y silencioso.
  • Iluminación LED táctil en la zona de descanso.
  • Asientos opcionales AGUTI para mejorar el confort de conducción.
  • Oscurecedor frontal manual o eléctrico para mayor privacidad.
  • Función de comedor convertible en cama adicional.

La CaraCore representa la primera autocaravana integral de Weinsberg y apuesta por unir diseño, tecnología y practicidad en un vehículo pensado tanto para escapadas familiares como para largos viajes por carretera.