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La nueva CaraCore de Weinsberg se posiciona como una de las autocaravanas integrales más completas del mercado gracias a una combinación de diseño moderno, amplitud interior y tecnología orientada al confort de viaje. El modelo apuesta por una estética dinámica y soluciones inteligentes para quienes buscan recorrer distintos tipos de terreno con comodidad y funcionalidad.
Con capacidad para hasta cinco plazas con cinturón, tres distribuciones disponibles y un peso máximo autorizado de 3500 kg, la CaraCore destaca por su enorme sensación de espacio, materiales de alta calidad y una experiencia de conducción superior.
Además, incorpora elementos distintivos como faros Full LED, cama basculante de serie y un gran parabrisas panorámico que amplifica la visibilidad y la luminosidad interior. En ese sentido, la camper puede conseguirse en España desde 83.990 euros.
Motor Fiat Ducato y hasta 180 CV de potencia
Toda la gama CaraCore utiliza la reconocida base mecánica del Fiat Ducato. De serie incorpora un motor turbodiésel Multijet de 140 CV con tracción delantera y caja manual de seis velocidades, adaptado a la normativa Euro 6e-bis.
La autocaravana también ofrece versiones más potentes de hasta 180 CV, pensadas para quienes buscan mejores prestaciones en carretera y viajes de larga distancia. Entre las opciones disponibles aparece una variante automática de ocho velocidades asociada a motores superiores.
La familia CaraCore se comercializa en tres configuraciones diferentes
- CaraCore 650 MF
- CaraCore 650 MEG
- CaraCore 700 MEG
Las longitudes varían entre los 699 y 741 centímetros, mientras que la anchura exterior alcanza los 232 centímetros.
Diseño y equipamiento de la CaraCore
Características de diseño
- Faros delanteros Full LED con diseño cúbico para mejorar la iluminación y la seguridad.
- Gran parabrisas panorámico que ofrece una amplia visibilidad exterior.
- Cama basculante de serie integrada sobre la cabina del conductor.
- Interior con ejes de visión abiertos que aumentan la sensación de amplitud.
- Tapizados de alta calidad y armarios de techo elegantes.
- Llantas opcionales de aleación de 17 pulgadas con estética exclusiva de WEINSBERG.
- Faldones laterales negros y escalón eléctrico en la puerta del conductor.
Equipamiento
- Cocina con frigorífico Slim Tower de 142 litros y función AES automática.
- Hornillo de tres fuegos con cubierta de vidrio.
- Dormitorios con camas gemelas de hasta dos metros y colchones EvoPore HRC.
- Baño flexible con opción de ducha y aseo independientes.
- Puerta de habitáculo CONFORT de 700 mm con doble cierre y sistema automático.
Tecnología y equipamiento de la autocaravana
- Tecnología LFI de última generación para mayor precisión estructural y seguridad.
- Luces traseras Full LED de alta durabilidad.
- Head-up Display (HUD) opcional integrado en el Pack Media.
- Caja de gas longitudinal con acceso simplificado.
- Calefacción de agua caliente ALDE opcional.
- Calefacción por suelo radiante ALDE opcional.
- Cajones con sistema Soft-Close para un cierre suave y silencioso.
- Iluminación LED táctil en la zona de descanso.
- Asientos opcionales AGUTI para mejorar el confort de conducción.
- Oscurecedor frontal manual o eléctrico para mayor privacidad.
- Función de comedor convertible en cama adicional.
La CaraCore representa la primera autocaravana integral de Weinsberg y apuesta por unir diseño, tecnología y practicidad en un vehículo pensado tanto para escapadas familiares como para largos viajes por carretera.