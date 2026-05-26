Esta nueva furgoneta camper es ideal para todo tipo de terreno: la autocaravana cuenta con motor Fiat Ducato y tiene hasta 180 CV de potencia.

La nueva CaraCore de Weinsberg se posiciona como una de las autocaravanas integrales más completas del mercado gracias a una combinación de diseño moderno, amplitud interior y tecnología orientada al confort de viaje. El modelo apuesta por una estética dinámica y soluciones inteligentes para quienes buscan recorrer distintos tipos de terreno con comodidad y funcionalidad.

Con capacidad para hasta cinco plazas con cinturón, tres distribuciones disponibles y un peso máximo autorizado de 3500 kg, la CaraCore destaca por su enorme sensación de espacio, materiales de alta calidad y una experiencia de conducción superior.

Además, incorpora elementos distintivos como faros Full LED, cama basculante de serie y un gran parabrisas panorámico que amplifica la visibilidad y la luminosidad interior. En ese sentido, la camper puede conseguirse en España desde 83.990 euros.

Motor Fiat Ducato y hasta 180 CV de potencia

Toda la gama CaraCore utiliza la reconocida base mecánica del Fiat Ducato. De serie incorpora un motor turbodiésel Multijet de 140 CV con tracción delantera y caja manual de seis velocidades, adaptado a la normativa Euro 6e-bis.

La autocaravana también ofrece versiones más potentes de hasta 180 CV, pensadas para quienes buscan mejores prestaciones en carretera y viajes de larga distancia. Entre las opciones disponibles aparece una variante automática de ocho velocidades asociada a motores superiores.

La familia CaraCore se comercializa en tres configuraciones diferentes

CaraCore 650 MF

CaraCore 650 MEG

CaraCore 700 MEG

Las longitudes varían entre los 699 y 741 centímetros, mientras que la anchura exterior alcanza los 232 centímetros.

Esta nueva furgoneta camper es ideal para todo tipo de terreno: la autocaravana cuenta con Motor Fiat Ducato y hasta 180 CV de potencia. WEINSBERG

Diseño y equipamiento de la CaraCore

Características de diseño

Faros delanteros Full LED con diseño cúbico para mejorar la iluminación y la seguridad.

Gran parabrisas panorámico que ofrece una amplia visibilidad exterior.

Cama basculante de serie integrada sobre la cabina del conductor.

Interior con ejes de visión abiertos que aumentan la sensación de amplitud.

Tapizados de alta calidad y armarios de techo elegantes.

Llantas opcionales de aleación de 17 pulgadas con estética exclusiva de WEINSBERG.

Faldones laterales negros y escalón eléctrico en la puerta del conductor.

Equipamiento

Cocina con frigorífico Slim Tower de 142 litros y función AES automática.

Hornillo de tres fuegos con cubierta de vidrio.

Dormitorios con camas gemelas de hasta dos metros y colchones EvoPore HRC.

Baño flexible con opción de ducha y aseo independientes.

Puerta de habitáculo CONFORT de 700 mm con doble cierre y sistema automático.

Esta nueva furgoneta camper es ideal para todo tipo de terreno: la autocaravana cuenta con Motor Fiat Ducato y hasta 180 CV de potencia. WEINSBERG

Tecnología y equipamiento de la autocaravana

Tecnología LFI de última generación para mayor precisión estructural y seguridad.

Luces traseras Full LED de alta durabilidad.

Head-up Display (HUD) opcional integrado en el Pack Media.

Caja de gas longitudinal con acceso simplificado.

Calefacción de agua caliente ALDE opcional.

Calefacción por suelo radiante ALDE opcional.

Cajones con sistema Soft-Close para un cierre suave y silencioso.

Iluminación LED táctil en la zona de descanso.

Asientos opcionales AGUTI para mejorar el confort de conducción.

Oscurecedor frontal manual o eléctrico para mayor privacidad.

Función de comedor convertible en cama adicional.

La CaraCore representa la primera autocaravana integral de Weinsberg y apuesta por unir diseño, tecnología y practicidad en un vehículo pensado tanto para escapadas familiares como para largos viajes por carretera.