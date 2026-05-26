El gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia contundente: obtener la residencia permanente mediante engaños tiene consecuencias irreversibles.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ya revocó la ciudadanía a más de 300 personas de distintas nacionalidades, entre ellas salvadoreños, tras detectar fraudes en sus procesos de naturalización.

Matrimonios simulados, declaraciones falsas y el mal uso de visas son las principales causas que están dejando a cientos de migrantes sin sus documentos, y las autoridades advierten que esto es solo el comienzo.

Fraudes migratorios bajo la lupa: matrimonios por conveniencia y datos falsos en formularios. Fuente: Canva

USCIS revocó la ciudadanía a más de 300 personas: estos son los fraudes que los delató

Las cifras confirmadas son claras y preocupantes: más de 300 personas ya perdieron su ciudadanía estadounidense como resultado de investigaciones que detectaron irregularidades graves en sus procesos de naturalización. Y no se trata de errores menores o descuidos administrativos, sino de fraudes deliberados que las autoridades lograron comprobar.

Los dos patrones más frecuentes que están detrás de estas revocaciones son los matrimonios por conveniencia, es decir, uniones pactadas únicamente para obtener beneficios migratorios sin que exista una relación real de pareja, y las declaraciones falsas en formularios oficiales, como omitir antecedentes legales o proporcionar información incorrecta sobre el historial laboral, familiar o migratorio del solicitante.

Lo que muchos migrantes desconocen es que la ciudadanía obtenida mediante fraude no es permanente ni está protegida . La ley estadounidense permite revocarla en cualquier momento si se comprueba que fue conseguida de manera irregular.

Un nuevo enfoque de control en USCIS endurece el análisis de los trámites y aumenta el escrutinio de cada caso. Fuente: Shutterstock

Lo que debes saber si tienes residencia: así funciona el nuevo memorándum en Estados Unidos

En el centro de toda esta operación hay un documento clave que está cambiando la forma en que los funcionarios de USCIS procesan los trámites migratorios: un memorándum interno que instruye a los empleados de la agencia a aprobar cambios de estatus únicamente en circunstancias extraordinarias y a aplicar un escrutinio mucho más riguroso en cada caso que pase por sus manos.

Este memorándum generó confusión y temor en comunidades migrantes, especialmente entre quienes están en proceso de ajustar su estatus dentro de Estados Unidos.

Aunque la ley vigente sigue siendo el marco legal principal y solo el Congreso de los Estados Unidos tiene la potestad de modificarla, en la práctica los funcionarios están operando con criterios más restrictivos, lo que se traduce en más demoras, más negativas y mayor incertidumbre para los solicitantes.