Las carreteras de California enfrentan un cambio en la forma de sancionar infracciones graves. Lo que antes se resolvía con una simple multa ahora puede terminar con la confiscación del vehículo, la suspensión de la licencia de conducir e incluso con un antecedente penal que puede afectar al conductor durante años.

La medida ya está afectando tanto a ciudadanos estadounidenses como a mexicanos que residen en Estados Unidos, muchos de los cuales desconocen que una sola infracción grave puede derivar en procesos judiciales, problemas migratorios, aumentos drásticos en el seguro del auto y la pérdida del medio de transporte para trabajar.

La autoridad puede dejarte sin derecho a conducir por períodos que dependen de la gravedad de la infracción, complicando la vida cotidiana. Fuente: Shutterstock.

Las conductas que ahora pueden quitarte el auto y dejarte sin derecho a manejar

La legislación recién implementada establece consecuencias severas para comportamientos específicos que las autoridades consideran extremadamente peligrosos.

Entre las acciones que pueden derivar en la pérdida temporal o permanente del vehículo o la licencia de conducir se encuentran: participar en competencias de velocidad no autorizadas en calles públicas, realizar maniobras espectaculares como giros bruscos o bloqueos de vías para exhibiciones, conducir con desprecio total hacia la integridad de otras personas o propiedades, coordinar o facilitar eventos clandestinos de carreras, y evadir el alto policial cuando te ordenan detenerte.

A diferencia del sistema anterior donde las sanciones económicas eran la norma, ahora un juez puede autorizar que las fuerzas del orden retengan tu automóvil cuando existan pruebas suficientes de que fue utilizado en alguna de estas actividades ilícitas.

El paquete completo de sanciones que te espera si caes en estas infracciones

Las repercusiones van mucho más allá de la pérdida temporal del vehículo. El sistema de sanciones contempla varias capas diseñadas para que la infracción resulte económicamente costosa y sirva como medida disuasoria. El vehículo puede permanecer bajo custodia gubernamental hasta un mes, y este período podría extenderse según lo determine el tribunal. Los costos de grúa, almacenaje y custodia corren a cargo del propietario, sumándose a las multas administrativas correspondientes.

La licencia de conducir puede ser suspendida conforme a los códigos de tránsito vigentes, dejando al infractor sin movilidad legal durante el tiempo establecido por las autoridades. En casos graves, se pueden generar antecedentes en el récord penal, lo que podría afectar oportunidades laborales, migratorias o crediticias. Si las acciones provocan daños materiales o lesiones a terceros, también se enfrentará responsabilidad civil, incluyendo demandas y compensaciones económicas adicionales.

Es importante destacar que no existe una cancelación automática e irreversible de permisos sin debido proceso. Cada caso se resuelve respetando los derechos a la defensa y a una audiencia, aunque la evidencia y la gravedad de los hechos influirán significativamente en la decisión final.

Las infracciones graves pueden generar antecedentes penales y problemas migratorios, afectando oportunidades laborales, acceso al crédito y la movilidad legal. Fuente: Shutterstock.

Por qué California decidió endurecer las reglas y qué significa para los conductores

Esta transformación legal se concretó mediante la Ley AB 3085, también conocida como Ley Gipson, firmada por el gobernador de California y diseñada específicamente para combatir el fenómeno de los “street takeovers” y otras formas de conducción extremadamente riesgosa que generaron tragedias y alterado la paz de vecindarios completos.

Para protegerte de estas consecuencias devastadoras, los expertos sugieren mantener una conducta impecable al volante: nunca participes en competencias o demostraciones de velocidad, evita involucrarte como espectador u organizador en eventos ilegales, obedece siempre las señales de alto de las autoridades, y comprende que incluso una primera infracción puede resultar en confiscación vehicular si la gravedad del caso lo amerita.