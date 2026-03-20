La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, confirmó que la Policía Ecológica ya opera en las calles del municipio con facultades para arrestar y multar a quienes sean sorprendidos arrojando basura en canales, ríos y vías públicas. La medida, que incluye multas que pueden superar los 200,000 pesos y arrestos de hasta 48 horas, busca frenar el daño ambiental y recuperar la imagen de la ciudad ante la falta de conciencia ciudadana. Si pensabas que arrojar basura en la calle no tenía consecuencias reales, el gobierno municipal de Acapulco acaba de demostrar lo contrario. Las sanciones contempladas en el bando de policía y buen gobierno son contundentes: las multas económicas pueden superar los 200,000 pesos en casos graves o cuando se trate de reincidentes, una cifra que pocos esperarían pagar por un acto que muchos consideraban menor. Y no termina ahí. Quien sea detenido por la Policía Ecológica puede enfrentar un arresto de entre 36 y 48 horas, además de estar obligado a realizar trabajo comunitario como medida de remediación, todo esto conforme a la legislación vigente en materia de medio ambiente. La alcaldesa Abelina López Rodríguez fue clara al señalar que las sanciones se aplicarán con criterio, distinguiendo entre quien tira una bolsa de basura y quien descarga desechos desde un camión o camioneta, aunque advirtió que nadie quedará exento. La Policía Ecológica de Acapulco cuenta con 10 elementos debidamente capacitados para identificar infracciones ambientales, levantar actas y aplicar las sanciones que marca la ley. Su operación no es al azar: los agentes realizan rondines en zonas estratégicas del municipio, priorizando canales, ríos, áreas naturales y puntos donde históricamente se detectaron tiraderos clandestinos. La parte operativa del cuerpo está bajo la responsabilidad de Federico Argumedo Rodríguez, nuevo secretario de Seguridad Pública de Acapulco, quien asumió el cargo a inicios de marzo. La alcaldesa subrayó que la medida responde directamente a la falta de conciencia de una parte de la ciudadanía, que sigue arrojando desechos a canales y zonas naturales, o quemando basura sin considerar el daño ambiental que esto genera ni el deterioro que los tiraderos clandestinos provocan en la imagen del municipio. El modelo de sanción es escalonado y contempla tres vías: la multa económica, que se gradúa según la gravedad del daño; el arresto preventivo de hasta 48 horas; y el trabajo comunitario como acción reparadora. La intención, según López Rodríguez, no es únicamente castigar, sino generar un cambio de hábitos real y duradero en la población.