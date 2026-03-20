La Secretaría de Bienestar y el Banco del Bienestar del Gobierno de México exhortaron a todos los tarjetahabientes que reciben pagos de pensiones y/o becas con la Tarjeta del Bienestar para que solucionen un problema con la cuenta bancaria que está bloqueando el acceso del dinero. El Banco del Bienestar identificó que miles de usuarios tiene bloqueada su tarjeta del Banco del Bienestar debido a que bloquearon el NIP de su tarjeta tras haberlo ingresado más en las opciones posibles, provocando así, que el plástico y cuenta estén inhabilitados para extraer dinero. El NIP o Número de Identificación Personal es el código de cuatro dígitos que se le activa a la tarjeta de débito para realizar transacciones tales como: retirar efectivo, comprar en tiendas o supermercados y por seguridad. Para los clientes que tienen el NIP bloqueado, sin acceso a tu tarjeta y deben retirar el dinero de la pensión o beca, o simplemente hacer compras, la Secretaría de Bienestar y el Banco del Bienestar hicieron un llamado a todos estos tarjetahabientes para que de se acerquen a la sucursal, lugar donde podrán hacer el desbloqueo. El trámite, según indicó el Banco del Bienestar, solo lo puede realizar la persona titular de la cuenta y se debe llevar la tarjeta del Banco del Bienestar y una identificación oficial vigente que corrobore la titularidad del plástico y de la cuenta. El Banco del Bienestar cuenta con más de 3.000 sucursales en todo el país y sus instalaciones están en 2701 localidades y 1970 municipios. El calendario de pagos de marzo para las diferentes pensiones ya está activo desde el lunes 2 de marzo, hasta la fecha, quienes no hayan hecho el retiro del dinero y tengan su NIP bloqueado deberán ir a una sucursal del Banco del Bienestar lo más pronto posible para que sea solucionado el error. Ahora bien, aún quedan muchos beneficiarios por cobran el bimestre de los apoyos económicos de Personas Discapacidad, Mujeres Bienestar, Adultos Mayores y Madres Trabajadoras; de acuerdo con el Calendario de Pagos, las siguientes personas podrán cobrar su dinero en los próximos días, pero si tiene el NIP bloqueado, verán ir primero a la sucursal para poder cobrar el dinero. Dato del día importante: “La Secretaría de Bienestar hace un llamado a la población a no caer en engaños que se hacen a través de llamadas telefónicas en las que, falsamente, se asegura que se debe realizar un remplazo de la Tarjeta de Bienestar para tener acceso a un supuesto pago retroactivo de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”. En línea con este llamado, el Gobierno de México le pide a los tarjetahabientes “a no dejarse sorprender y no proporcionar datos personales, número de su Tarjeta de Bienestar o su NIP, a fin de prevenir un posible fraude”.