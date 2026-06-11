Siempre que se encuentre vigente y no haya expirado.

Estados Unidos ha confirmado la existencia de un documento oficial que permite a ciertos extranjeros ingresar legalmente al país sin la necesidad de presentar una Real ID, visa o pasaporte. Esta alternativa es aplicable en circunstancias específicas y bajo el control de las autoridades fronterizas.

Dicha documentación es válida en todos los puertos de entrada de cada estado y actúa como un comprobante legal de residencia para un gran número de personas que buscan viajar hacia el país.

Estados Unidos ha confirmado la existencia de un documento oficial que permite a ciertos extranjeros ingresar legalmente al país sin la necesidad de presentar una Real ID, visa o pasaporte ChatGPT

¿Qué documento permite el ingreso a Estados Unidos sin Real ID, visa o pasaporte?

El documento que permite la entrada es la Green Card, también conocida como Tarjeta de residente permanente. Siempre que se encuentre vigente y no haya expirado, es suficiente presentarla ante los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que se autorice el reingreso.

De manera complementaria, se pueden solicitar identificaciones secundarias tales como licencias de conducir o credenciales extranjeras.

Requisitos fundamentales para el cumplimiento adecuado.

Presentar una Green Card válida y sin expirar .

Que el viaje al extranjero sea temporal y no supere un año.

Mantener vínculos claros con Estados Unidos, tales como empleo, familia, cuentas bancarias o propiedades.

Si estuvo en ausencia por más de un año, se aconseja gestionar un permiso de reingreso (Form I-131) antes de partir. Esto evita la necesidad de solicitar una visa de residente retornante (SB-1) en una embajada.

¿Qué procede en caso de que un residente extravíe su documento en el exterior?

En caso de que la tarjeta se extravíe, sea objeto de robo o se destruya durante el transcurso del viaje, el residente tiene la posibilidad de gestionar un Documento de Viaje de Transportista (Formulario I-131A) en la embajada o consulado más cercano. Este documento permite a las aerolíneas facilitar su embarque hacia Estados Unidos sin incurrir en penalizaciones .

Puntos esenciales a considerar

El Form I-131A no sustituye la Green Card, únicamente permite el vuelo. Al llegar a Estados Unidos, es imperativo iniciar el proceso de reposición de la tarjeta.

Las ausencias prolongadas pueden ser interpretadas como un abandono de la residencia, lo que también influye en los requisitos de naturalización. En tales circunstancias, podría ser necesario presentar el Form N-470 para conservar la continuidad de la residencia.