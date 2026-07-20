Oficial y definitivo | La SEP anunció cierre completo de escuelas y no se impartirán clases hasta agosto en todo el país.

No obstante, diversos estados han optado por alterar sus respectivos calendarios escolares.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) sostiene el fin de cursos programado desde el 15 de julio.

Imagen ilustrativa ChatGPT / EFE

Calendario de la SEP: excepciones por estado

Chihuahua es la entidad que anticipa el cierre, que ha suspendido las actividades educativas desde el 19 de junio en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Le siguen Colima y Yucatán, que pospusieron el receso escolar al 25 y 26 de junio, respectivamente.

Guanajuato, Sinaloa y Tamaulipas determinaron el 10 de julio como la fecha de finalización del curso escolar. Por su parte, Nuevo León estableció el 8 de julio, mientras que Jalisco y Tlaxcala fijan su último día el 30 de junio.

Asimismo, Querétaro y Baja California Sur concluyeron el ciclo escolar el 3 de julio.

A nivel federal, el calendario prevé dos días de suspensión previos al cierre:

el 3 de julio por registro de calificaciones.

el 26 de junio por el Consejo Técnico Escolar (CTE)

Ciudad de México

El regreso a clases también evoluciona

Las autoridades estatales y la SEP han anunciado que el nuevo ciclo escolar 2026-2027 iniciará el lunes 31 de agosto, a diferencia del mes de septiembre que se utilizaba anteriormente.

Sin embargo, diversas entidades han solicitado la posibilidad de posponer el inicio hasta el 10 de septiembre, fundamentando su solicitud en las elevadas temperaturas. Un ejemplo de esto es Baja California Sur, que ha formalizado esta petición.

En relación al paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se han observado notables afectaciones en una multitud de planteles educativos a nivel nacional.

Cerca de 20 mil escuelas han interrumpido sus actividades, lo cual equivale alrededor del 9.8% de los más de 202 mil centros educativos que existen en México. Las regiones que sufrieron un impacto más significativo incluyen Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz, donde la CNTE tienen una presencia destacada.

Tras revisar las propuestas formuladas por el gobierno federal durante su Asamblea Nacional Representativa, la CNTE declaró que retomará las mesas de diálogo con delegados de la Secretaría de Gobernación, la SEP y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).