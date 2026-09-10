Envolver el celular en dos capas de papel aluminio sirve para intentar bloquear las señales electromagnéticas que permiten al dispositivo comunicarse con el exterior. El método busca crear una especie de jaula de Faraday casera, capaz de dificultar la entrada y salida de señales como las de la red móvil, GPS, WiFi y Bluetooth.

La doble capa de papel alumunio es el punto central de este truco viral: al cubrir completamente el celular con aluminio y evitar espacios abiertos, se refuerza el aislamiento frente a las ondas de radio. Sin embargo, para que funcione, el envoltorio debe quedar bien cerrado, ya que una abertura puede permitir que algunas señales continúen entrando o saliendo.

Envolver el celular con papel aluminio tiene varias ventajas. Generado con IA.

¿Cómo funciona la doble capa de papel aluminio?

El principio detrás del truco es el de la jaula de Faraday, una estructura conductora que puede bloquear o reducir la intensidad de determinados campos electromagnéticos. El papel aluminio, al ser un material conductor, puede utilizarse para generar una versión casera de este efecto cuando rodea por completo un dispositivo.

La primera capa funciona como una barrera metálica alrededor del celular, mientras que la segunda busca reforzar ese aislamiento. No se trata simplemente de colocar aluminio sobre la pantalla o la parte trasera: el teléfono debe quedar completamente cubierto, sin huecos evidentes por los que puedan filtrarse las señales.

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¿Qué señales puede bloquear el aluminio?

Cuando el celular queda correctamente envuelto en las dos capas, puede perder la capacidad de comunicarse con las redes inalámbricas. Esto significa que podría dejar de recibir llamadas, conectarse a internet mediante la red móvil o establecer conexiones mediante WiFi y Bluetooth. También puede impedir que las señales GPS lleguen correctamente al dispositivo.

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El resultado depende de factores como la frecuencia de la señal, la potencia de transmisión, el modelo del teléfono y qué tan completo sea el recubrimiento. Por eso, dos capas no garantizan un bloqueo del 100 %: el aluminio puede reducir o impedir determinadas señales, pero un envoltorio deficiente puede dejar puntos por los que continúe la comunicación.