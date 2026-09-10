Confirmado por las Fuerzas Armadas | Aplican penas de prisión a los hombres de entre 18 y 39 años que no acudan al Servicio Militar Obligatorio. (Representación creada con IA)

La Ley del Servicio Militar establece distintas obligaciones para los mexicanos considerados en edad militar. Entre ellas se encuentran la inscripción, la participación en el sorteo y la presentación ante las autoridades cuando corresponda.

Aunque algunas publicaciones aseguran que todos los hombres de entre 18 y 39 años podrían ir a prisión si no cumplen con el servicio, la legislación contempla sanciones diferentes según la conducta y las circunstancias de cada caso.

La pena no se aplica de manera automática por cualquier ausencia. Para determinar una posible responsabilidad deben analizarse factores como la existencia de una causa justificada, la etapa del trámite y si la persona fue seleccionada para incorporarse al activo.

Quiénes tienen obligaciones militares en México

La legislación establece que el alistamiento comienza durante el segundo semestre del año en que los jóvenes cumplen 18 años. Después de la inscripción, las autoridades determinan quiénes deben incorporarse al servicio activo y quiénes permanecerán en la reserva.

Cuando el número de personas supera la cantidad de plazas disponibles, la incorporación al activo se define mediante un sorteo. Quienes no son seleccionados pueden quedar sujetos a periodos de instrucción, según las disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

(Representación creada con IA) ChatGPT

La edad militar no significa que todas las personas de entre 18 y 39 años deban presentarse cada año en una unidad militar. Las obligaciones dependen de la inscripción, el resultado del sorteo, las convocatorias oficiales y las posibles excepciones o aplazamientos autorizados.

La reforma publicada en 2022 redujo de 45 a 40 años la edad en la que concluyen las obligaciones militares ordinarias. Por eso, las personas de 18 a 39 años pueden encontrarse dentro del periodo de edad militar, pero no necesariamente tienen que cumplir el mismo procedimiento.

Cuándo puede aplicarse una pena de prisión

La ley contempla penas para conductas específicas relacionadas con la evasión de las obligaciones militares. Los artículos 50 y 51 establecen una pena de uno a 12 meses de prisión para quienes intenten evitar la inscripción o no comparezcan sin causa justificada ante las juntas u oficinas de reclutamiento.

También pueden ser sancionadas las personas que obtengan de forma fraudulenta una excepción o quienes ayuden ilegalmente a alguien a evitar la inscripción, el sorteo o el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Sin embargo, esto no significa que cualquier joven que falte a una cita sea enviado directamente a prisión. La aplicación de una pena requiere que la conducta sea investigada y que intervenga la autoridad competente.

Qué sanciones establece la Ley del Servicio Militar

La legislación contempla penas diferentes según la conducta:

De uno a 12 meses de prisión: por intentar evadir la inscripción militar.

De uno a 12 meses de prisión: por no comparecer sin causa justificada ante las autoridades de reclutamiento o conseguir una excepción mediante fraude.

30 días de prisión: para quien haya sido incluido en el contingente destinado al activo y no se presente, sin causa justificada, dentro de los tres días posteriores al plazo establecido.

De uno a seis meses de prisión: para quien oculte a una persona prófuga del servicio de las armas.

De seis meses a un año de prisión: para quien provoque intencionalmente su propia incapacidad con el objetivo de evitar el servicio.

Las autoridades deben considerar cada situación de manera individual. Una enfermedad, una causa familiar, la residencia en el extranjero o la condición de sostén de familia pueden permitir solicitar una excepción o un aplazamiento cuando se acrediten conforme a las reglas aplicables.