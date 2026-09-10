El Gobierno de México anunció el programa “Jóvenes Embajadores del Mundial Social”, una iniciativa vinculada con Jóvenes Construyendo el Futuro que permitirá a más de 2,200 jóvenes recibir un apoyo mensual de 9,582 pesos, además de contar con cobertura médica del IMSS.

Según informó Programas para el Bienestar, las y los jóvenes desempeñarán sus actividades en distintos espacios, entre ellos museos, zonas arqueológicas, hoteles, restaurantes y centros culturales.

El programa del Gobierno de México busca que más jóvenes se inserten en el mundo laboral. Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Gobierno de México

La administración federal destacó que el programa busca abrir oportunidades laborales y de capacitación para juventudes en sectores de alta actividad económica y turística.

Quiénes podrán recibir el apoyo de 9,582 pesos mensuales

La titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez, confirmó que 416,330 personas recibirán este apoyo económico mensual de 9,582 pesos, además de contar con cobertura médica a través del IMSS.

El programa busca impulsar la capacitación y la incorporación de jóvenes al mercado laboral en distintas regiones del país. El beneficio tiene una duración de 12 meses, periodo durante el cual los participantes reciben formación y desarrollan experiencia laboral.

Está confirmado | El Banco del Bienestar otorgará hasta 3,300 pesos a los mexicanos que cuenten con estos 5 documentos (foto: archivo).

¿Cómo funciona el programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

Se trata de un programa social impulsado por el Gobierno federal que busca facilitar la incorporación de jóvenes al mercado laboral. Está dirigido a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, quienes son vinculadas con empresas, talleres, negocios u organizaciones para recibir capacitación y adquirir experiencia durante un periodo de hasta 12 meses.

Mientras participan en el programa, los beneficiarios reciben un apoyo económico mensual, además de cobertura médica por parte del IMSS durante todo el proceso de capacitación.

Para este año, los principales beneficios son:

Apoyo económico: los participantes reciben una beca mensual de 9,582.47 pesos .

Seguro médico: cuentan con cobertura del IMSS ante enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante el periodo de capacitación.

Constancia de capacitación: al finalizar los 12 meses, reciben un documento que acredita las habilidades y conocimientos adquiridos, lo que puede ayudarles a incorporarse posteriormente a un empleo.

Para más información, se sugiere ingresar al sitio web oficial del Gobierno.